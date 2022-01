In het spoor van Paul Onuachu tijdens zijn eerste dag als Gouden Schoen: “Mama kon alleen maar krijsen door de telefoon”

Gouden Schoen Goudkoorts neemt toe in Genk, waar ze 20 jaar na Wesley Sonck hopen op nieuwe winnaar: “Wie 34 goals maakt in één jaar is sowieso topfavo­riet”

De hamstringblessure heelt snel, Paul Onuachu stond gisteren zelfs al opnieuw op het trainingsveld. Spurt hij vanavond ook het podium op om zijn Gouden Schoen in ontvangst te nemen? Of wordt het toch z'n maatje, Junya Ito? “Meestal heb ik de rol van aangever en is Paul de afwerker, misschien zijn de rollen vanavond eens omgekeerd.”

12 januari