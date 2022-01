HLN Sportcast over de winstkansen van Ito: “Persoonlijkheid speelt mee, hoe je het ook draait of keert”

Paul Onuachu en Junya Ito lijken het vooral te zullen moeten hebben van de eerste stemronde, want onder hun impuls was Genk na Nieuwjaar zonder meer de beste ploeg van België. Maar zal de magere eerste helft van dit seizoen hen niet zuur opbreken? “Het kan zomaar, maar het is heel onvoorspelbaar”, aldus Jaques. “Er zijn veel kandidaten en iedereen gaat van iedereen punten afsnoepen. Het is wel jammer voor die tweede seizoenshelft van Genk, zeker in de play-offs hebben ze het formidabel gedaan. Spelers als Ito en Onuachu brengen toch iets extra op onze velden.”

Op basis van z'n kwaliteiten is Ito een van de topfavorieten, maar hij lijkt overal wat vergeten te worden. “Een onderdeel van de Gouden Schoen is hoe je wordt gezien door de buitenwereld”, weet Degryse. “Hij is stil, zeker geen type Lang. Hij is een voorbeeldige prof, maar misschien iets te bescheiden. Waarschijnlijk is-ie populair in de Japanse pers, maar hier horen of lezen we er niet zo veel over. Als twee spelers van hetzelfde niveau zijn, komt ook de persoonlijkheid aan bod. Je kan zeggen dat dat niet mag meespelen, maar dat gebeurt toch. Hoe je het ook draait of keert.”