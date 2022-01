HLN SPORTCAST. Hoe liggen de kansen van het gouden Union-duo? “Te vroeg om een van hen nú al de Schoen te geven”

“Eén van hen heb ik voor de tweede speelronde punten gegeven. Ik zou het echter te vroeg vinden om de Gouden Schoen nu al aan Vanzeir of Undav te geven”, vertelt Marc Degryse. “Het is afwachten of zij hetzelfde zullen brengen eens er druk komt bij kijken, in play-off 1 bijvoorbeeld.”