Het sprookje van Belofte van het Jaar Charles De Ketelaere: “De Gouden Schoen? Nooit realistisch geacht, nu wel een ambitie geworden”

Gouden Schoen De Oscars van de WAG’s: welke voetbal­vrouw showde dé decol­letétrend of maakte opvallend­ste rentree?

16 januari Hollywood lag woensdagavond even niet in Californië, maar in Antwerpen. Niet het Dolby Theatre, waar jaarlijks de Oscars worden uitgereikt, maar het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs rolde de rode loper uit voor de Gouden Schoen. De spotlights gericht op de heren voetballers uit onze competitie en hun partners. Geheel volgens de regels van glamour en glitter, ziehier onze eigen Oscaruitreiking der WAG’s of voetbalvrouwen. In de huid van de jury, onze redactrices Nadine Van Der Linden en Bieke Cornillie. And the winners are...