Gouden Schoen-winnares Tine De Caigny moest twee keer met de ogen knipperen: “Normaal ben ik stil, maar dit wil ik van de daken schreeuwen”

Gouden Schoen Zal De Ketelaere een grotere carrière maken dan Marc Degryse? “Charles moet niet met zich laten sollen”

11 januari Jan Mulder (in de rol van presentator), chef voetbal Stephan Keygnaert en huisanalist Marc Degryse namen in een speciale Gouden Schoen-aflevering van ‘Top of the League’ 10 stellingen onder de loep. Stelling 6: zal Charles De Ketelaere, een van de kandidaten voor de prijs van ‘Belofte van het Jaar’, een grotere carrière maken dan Marc Degryse?