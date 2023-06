Gouden Schoen voor vrouwen wordt vernieuwd: laureate over twee stemrondes verkozen, ook buitenlandse speelsters in België maken kans

Na zeven edities is de Gouden Schoen voor vrouwen toe aan een update: voortaan zal er net als bij de mannen een laureate verkozen worden in twee stemrondes. Dit weekend gaan de eerste formulieren voor dat nieuwe format de deur uit.

In januari 2024 zal de opvolgster van doelvrouw Nicky Evrard gekozen worden volgens een ander systeem dan tot dusver gehanteerd werd. Zo zal om te beginnen de short list - of beter long list - met speelsters uitgebreid worden van 10 naar 30 à 35 kandidates. Voortaan komen niet alleen Belgische maar ook de buitenlandse speelsters uit de Super League in aanmerking, net als de Belgen die uitkomen in een buitenlandse competitie, zonder dat ze daarbij per se international hoeven te zijn.

Een tweede verandering is dat het referendum voortaan, net als bij de mannen, niet meer over één maar twee stemrondes loopt en zo het hele jaar bestrijkt. De eerste stemronde begint vandaag en loopt tot half augustus, de tweede valt in december. Het Laatste Nieuws, de organisator van de Gouden Schoen, meent dat het aangewezen is om geen onderscheid meer te maken met de stemming bij de mannen. Het idee is ook dat op deze wijze het hele jaar meer in rekening wordt gebracht en dat het referendum niet aan één enkel evenement, zoals een EK, wordt gelinkt.

Volledig scherm Nicky Evrard won in januari de Gouden Schoen. © Photo News

De organisatie stelt wel nog altijd zelf de lijst met kandidates op, waarna 103 stemgerechtigden - mensen uit de staff en begeleiding van de Red Flames, bondsofficials en oud-bondscoaches, ex-speelsters, scheidsrechters, coaches en technische directeurs uit de Super League en journalisten - punten kunnen toekennen aan drie speelsters en geen vijf, zoals voorheen.

De 36 genomineerden:

Valesca Ampoorter (OHL)

Jonge talentvolle middenveldster. Pakte haar eerste cap bij de Red Flames. Kan zowel als 6 of 8 fungeren.

Femke Bastiaen (PSV)

Heeft begin dit jaar in PSV dicht bij een basisplaats gestaan. Aan het einde van het seizoen pakte ze een basisplaats door een blessure. Ze zit in de ruime kern van keepsters bij de Red Flames.

Julie Biesmans (PSV)

Bij PSV moeilijke eerste zes maanden gekend met minder speelminuten. Bij de Red Flames zowel als middenveldster dan als centrale verdediger haar talent en ervaring getoond tijdens de verschillende oefeninterlands.

Jassina Blom (Tenerife)

Vaste waarde geworden als spits bij Tenerife waar ze regelmatig haar doelpunt meepikt. Zette deze positieve evolutie ook bij de Red Flames verder.

Constance Brackman (Standard)

Jonge verdediger van Standard waar zij als centrale verdediger een belangrijke rol speelde bij het behalen van de mooie derde plaats in de Lotto Super League en winst in de finale van de Beker van België. Knokte zich in de ruime kern van de Red Flames.

Janice Cayman (Olympique Lyon)

Eerste zes maanden meer invalster dan titularis bij Olympique Lyon. Pakte wel knap met haar club de landstitel en beker in Frankrijk.

Volledig scherm Janice Cayman. © BELGA

Michelle Colson (Anderlecht)

Betrouwbare secure verdedigster, kopbalsterk en simpel voetballend. Speelde bijna alle wedstrijden bij landskampioen Anderlecht. Veroverde haar eerste cap bij de Red Flames

Tine De Caigny (Hoffenheim)

Door blessures vooral invalbeurten gehad bij Hoffenheim in de eerste helft van 2023. Deed het meer dan behoorlijk als centrale verdediger bij de Red Flames.

Laura De Neve (Anderlecht)

Door blessure niet veel wedstrijden gespeeld bij kampioen Anderlecht. Ook bij de Red Flames door blessure maar één keer in actie kunnen komen.

Féli Delacauw (Fortuna Sittard)

Polyvalente middenveldster doe ondanks enkele blessures een mooi aandeel had in het behalen van de derde plaats met Fortuna Sittard in Nederland. Speelde zich ook in de ruime kern van de Red Flames

Laura Deloose (Anderlecht)

Speelde op zeer goed niveau als rechts- of linksachter bij kampioen Anderlecht. Ook bij de Red Flames dat niveau goed doorgetrokken.

Volledig scherm Laura Deloose © Jorghé Van Hecke

Marie Detruyer (OHL)

Jonge talentvolle middenvelder bij OHL. Werd genomineerd bij de beste drie speelsters in de Lotto Super League. Scoorde dit jaar haar eerste doelpunt bij de Red Flames.

Elena Dhont (FC Twente)

Wekelijks basisspeelster bij FC Twente, behaalde de beker en werd vice-kampioen van Nederland. Vaste waarde in de ruime kern van de Red Flames

Hannah Eurlings (OHL)

Speelde vooral vanaf de linkerkant dit seizoen bij OHL. Bezit veel potentieel om zowel bij de club als Red Flames verder door te groeien.

Nicky Evrard (OHL)

Behaalde de meeste clean sheets met haar club OHL. Wist door haar prestaties een transfer naar Chelsea te versieren.

Welma Fon (Standard)

Snelle flankspeelster bij Standard, behaalde de beker met haar club en veroverde haar eerste cap bij de Red Flames.

Lore Jacobs (Anderlecht)

Talentvolle spits bij Anderlecht. Had met haar doelpunten een mooi aandeel in het behalen van de landstitel. Werd door haar collega’s verkozen tot speelster van het jaar in de Lotto Super League.

Jill Janssens (OHL)

Snelle flankspeelster bij OHL die zich een plaats in de ruime kern van de Red Flames wist te veroveren.

Volledig scherm Jill Janssens © Jorghé Van Hecke

Sari Kees (OHL)

Betrouwbare, sterke centrale verdediger bij OHL. Door allerhande kleine blessures speelde ze weinig met de Red Flames in de eerste helft van 2023.

Diede Lemey (Fortuna Sittard)

Ervaren doelvrouw. Legde een goede constante lijn in haar prestaties bij Fortina Sittard. Behaalde een mooie derde plaats met haar club.

Lisa Lichtfus (Dijon)

Wist zich op de laatste speeldag te redden met haar club Dijon. Maakte als keepster stappen voorwaarts in haar atletisch vermogen.

Fran Meersman (KAA Gent Ladies)

Linksachter met goede linkervoet en vista. Speelde zich in de ruime kern bij de Red Flames. Gaat volgend seizoen voor landskampioen Anderlecht spelen.

Marie Minnaert (Anderlecht)

Haalde tot haar een blessure een zeer goed niveau bij landskampioen Anderlecht en had zeker haar aandeel in het behalen van de landstitel.

Volledig scherm Marie Minnaert. © BELGA

Kassandra Missipo (FC Basel)

Knokte zich na een lange knieblessure in het team bij FC Basel en maakte ook opnieuw voor het eerst 90 minuten vol bij de Red Flames.

Justien Odeurs (Anderlecht)

Was de rots in de branding bij het behalen van de landstitel met Anderlecht. Speelde op een zeer hoog niveau in de cruciale wedstrijden tijdens het kampioenschap.

Lisa Petry (KRC Genk)

Snelle, technisch vaardige spits. Was verschillende keren beslissend bij overwinningen voor KRC Genk. Belandde met haar prestaties in de ruime kern van de Red Flames.

Davina Philtjens (Sassuolo)

Pitbull, linksachter bij haar club. Wist zich met Sassuolo te redden in de play downs in Italië.

Jarne Teulings (Fortuna Sittard)

Technisch sterke speelster, goede vista en vaste waarde bij Fortuna Sittard. Had ook haar aandeel in het behalen van de derde plaats.

Ella Van Kerkhoven (OHL)

Targetspits. Nummer 9 van OHL die topschutster van de Lotto Super League werd. Gaat volgend seizoen voor KRC Genk voetballen.

Volledig scherm Ella Van Kerkhoven. © Photo News

Davinia Van Mechelen (Club YLA)

Technisch sterk met een neus voor doelpunten. Was belangrijk bij verschillende overwinningen van Club YLA. Werd uitgeroepen tot beste spits in de Lotto Super League.

Chloe Vande Velde (Den Haag)

Knokte zich tot vaste waarde bij Ado Den Haag, de laatste tijd meer als ‘6’ of ‘8’ fungerend in plaats van aanvallende middenvelder.

Jody Vangheluwe (Club YLA)

Stevige verdedigster. Vaste rechtsachter bij Club YLA. Door kleine blessures minder minuten gespeeld bij de Red Flames

Justine Vanhaevermaet (Reading)

Sterke prestaties als middenveldster. Centrale verdediger bij de Red Flames. Kon zich wel niet redden met haar club Reading.

Volledig scherm Justine Vanhaevermaet © ANP / EPA

Stefania Vatafu (Anderlecht)

Technisch zeer onderlegde middenveldster met een goede vista en positiespel. Leider op het middenveld bij kampioen Anderlecht. Vaste waarde in het Roemeens nationaal elftal.

Sarah Wijnants (Anderlecht)

Speelde zeer sterk in de eerste zes maanden van 2023. Bekroonde deze prestaties met enkele assists en doelpunten in belangrijke wedstrijden met Anderlecht. Komt ook bij de Red Flames meer en meer aan de oppervlakte.

Tessa Wullaert (Fortuna Sittard)

Werd topschutster en gaf de meeste assists bij haar club Fortuna Sittard met een mooie derde plaats als gevolg in Nederland. Was speelster van de wedstrijd op de Arnold Clark Cup met de Red Flames tegen Zuid-Korea.

Volledig scherm Tessa Wullaert. © Photo News