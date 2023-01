Gouden Schoen van Mignolet opsteker voor Bart Verhaeghe en gans Club Brugge: “Erkenning voor zijn hele carrière”

KIJK. “Kan alleen maar fier zijn op Mignolet”

Na Joske, Ruud en Hans (2x) gaat De Gouden Schoen andermaal naar Club Brugge. Net als Izquierdo, Vormer en Vanaken is Simon Mignolet een uithangbord van de heropstanding van blauw-zwart, dat vandaag voor de vijfde keer onder het bewind van voorzitter Bart Verhaeghe een Gouden Schoen-laureaat mag huldigen in het Belfius Basecamp. De omstandigheden waarin dat gebeurt, zijn deze keer anders. Een glas champagne voor de gelegenheid, maar verder weinig toeters of bellen. Op dezelfde manier vierde Verhaeghe de trofee van zijn doelman. Club won dan wel al zeven keer op rij niet, toch was de preses even blij als bij de andere recente winnaars: “Als voorzitter ben ik heel dankbaar - het is een hele eer om dit opnieuw te mogen meemaken. Het is wéér een speler van ons - daar ben ik trots op. Na die vijf titels hebben we nu ook vijf Gouden Schoenen. Dat is toch het bewijs dat we goed werk leveren. Voor Simon is dit een bekroning voor het afgelopen jaar, maar ook voor zijn ganse carrière. Hij is uiteindelijk naar België teruggekeerd na zijn periode bij Liverpool. In die zin wordt hij daar nu voor beloond.”

Volledig scherm Mignolet. © Photo News

Mignolet is voor Club veel meer dan een doelman. Sinds zijn komst is hij de onvervalste leider op en naast het veld - zeker sinds Ruud Vormer op het achterplan belandde. De Rode Duivel is daarnaast ook in zekere zin een verlengstuk van de technische staf én zelfs van het bestuur. Een betere ambassadeur kan Club zich niet inbeelden. ’Worth every penny’, beseft ook Verhaeghe: “Dat is zo, met Simon kan je over álles praten. Hij staat goed in het leven, heeft een geweldige vrouw en een stabiel gezin. Zijn kijk op de samenleving is heel goed. Simon kan alles goed plaatsen. Hij doet dat met een nuchtere kijk op hoogtes en laagtes. Dat maakt hem zeer waardevol. Wij zijn een club van hard werken en ‘bluvn goan’. Wel, dat straalt Simon Mignolet enorm uit.”

KIJK. Mignolet wint de Gouden Schoen

Sereniteit

De nieuwe Gouden Schoen is voor Club Brugge bovenop een prijs ook een welgekomen afleiding. Blauw-zwart verkeert sinds de kerstperiode in volle crisis - na het ontslag van Carl Hoefkens vindt het ook onder Scott Parker vooralsnog niet haar draai. “Ik zie die dingen los van elkaar,” merkte Mignolet eerder deze week terecht op in een interview met onze krant. “Donderdag gaat de focus meteen weer op 2023.” Wie weet brengt zijn overwinning straks het vuur terug bij blauw-zwart, gisteren door onder meer Casper Nielsen, Denis Odoi, Brandon Mechele en Mats Rits behoorlijk vertegenwoordigd. In hoeverre Mignolets individuele trofee de landskampioen een boost kan geven, valt af te wachten: “Dat Simon deze prijs wint, zal hem ongetwijfeld nog meer zelfvertrouwen geven als leider van ons team. Hij bewijs nog eens dat je eerst collectief moet presteren alvorens iemand een individuele prijs kan pakken. In die zin is hij een voorbeeld voor onze ganse spelersgroep. Ik ben ervan overtuigd dat we een beter Club zullen zien de komende weken. Kijk, de gesprekken die we in alle geledingen voeren, zijn rustig. Allen samen gaan we heel sereen met deze situatie om.”

Volledig scherm Mignolet met zijn Gouden Schoen en trofee voor Doelman van het Jaar. © Photo News