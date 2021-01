Gewéldige volley van Vanaken tegen Anderlecht is Goal van het Jaar: “Valt zo’n treffer in een grote competitie, dan wordt daar jaren over gesproken”

“Als zulke doelpunten gemaakt worden in een grote competitie, wordt daar weken over gesproken en gaat dat de wereld rond. Ik ben benieuwd wat er met dit doelpunt gaat gebeuren.”

Zo sprak Club-trainer Philippe Clement eind januari 2020 over de goal die Hans Vanaken scoorde tegen Anderlecht. Wel, die ‘Gouden Goal’ is bijna een jaar later verkozen tot ‘Goal van het Jaar’ door de HLN-surfer en VTM-kijker.

Vanaken scoorde vorig seizoen in het Lotto Park met een magistrale volley. Na een vrijschop van Vormer kwam het leer via de muur hoog terug. De toen net verkozen Gouden Schoen nam de bal vol risico in één tijd op de slof en de bal verdween enig mooi achter RSCA-doelman Hendrik Van Crombrugge in doel.

Volledig scherm © Photo News

“Die bal komt uit de lucht en ik denk maar aan één ding: uithalen”, zegt Vanaken in onderstaande video over zijn goal. “De bal aannnemen was gevaarlijk - als ik hem verlies kunnen ze counteren - en hem over de verdediging leggen lukte ook niet. Het was zaak om die aanval ‘af te maken’ en dat-ie op die manier binnen gaat, is fantastisch.”

De goal van Vanaken werd verkozen uit een lijst van tien treffers die onze voetbalredactie samenstelde. De surfer van HLN.be filterde er via een poll drie geweldige goals uit - behalve die van Vanaken werden ook treffers van Bongonda en Noa Lang geselecteerd. Maar het is dus Vanaken die wint. De Rode Duivel heeft dus toch een prijs beet. In de verkiezing van de Gouden Schoen werd hij achtste.

Volledig scherm © Photo News

De reactie van Vanaken op zijn goal: