Genkvoorzitter Peter Croonen: “Deze trofee gaat Genk boost geven in inhaalrace”

Gouden SchoenGenk-voorzitter Peter Croonen hoorde de bekendmaking van de laureaat op een zakendiner. En of ze dat zouden vieren. “We gaan nu een goede fles wijn bestellen. Onuachu is een collectieve denker, maar deze individuele prijs heeft hij geweldig verdiend.”

“Eerlijk, ik ben verrast.” Zo luidde de allereerste reactie van Croonen, luttele seconden nadat hem ter ore was gekomen dat de Gouden Schoen naar Onuachu ging. Zijn voorgevoel sprak eerder in een andere richting - Club Brugge - maar Genk steekt de landskampioen dus de loef af met de Gouden Schoen: “Ik zou het natuurlijk ongelooflijk spijtig gevonden hebben als Paul niet gewonnen had, maar om een of andere reden had ik het niet verwacht. Nu ben ik heel blij, omdat het ook geweldig verdiend is voor Onuachu.”

De trofee zal Onuachu enorm deugd doen, meent Croonen: “Paul is iemand die elke prijs verdient en waardeert. Paul is een collectieve denker: hij wil met zijn goals belangrijk zijn voor het hele team, maar deze individuele prijs is ook een erkenning die hem heel blij gaat maken.”

Ook voor Genk valt het belang van de trofee niet te onderschatten. “Zulke statistieken als van Paul bij Genk hebben we al lang niet meer gezien. Paul is niet alleen belangrijk door zijn offensieve prestaties, maar ook defensief van onschatbare waarde. We hebben nu na de winterstop een inhaalrace voor de boeg. Ik ben overtuigd dat deze trofee daarin zal helpen. De Gouden Schoen zal Paul en het team een boost geven.”

Of zijn status nog een duwtje in de rug geeft in de wintermercato? Afgelopen zomer al dacht Genk Onuachu na zijn sterk seizoen kwijt te spelen aan een buitenlandse topclub, maar een transfer bleef uit. De vraagprijs lag hoog met 25 miljoen euro. Ook deze transferwinter is het voorlopig windstil rond Onuachu: “We zullen wel zien wat er nog gebeurt, maar laten we nu in eerste instantie trots zijn met de trofee”, zegt Croonen.

Voor Genk is het de derde Gouden Schoen na Branko Strupar in 1998 en Wesley Sonck in 2001. “Ja, Paul hoort nu in dezelfde categorie thuis”, zegt Croonen. “Sonck scoorde veel in duo met Dagano, en Strupar met Oulare. Paul doet het nog iets meer alleen, al krijgt hij ook veel steun van de ploeg.”

Ook het voorzitterschap van Croonen vaart wel bij de prijs. De Gouden Schoen is de derde trofee onder zijn bewind na de titel in 2019 en de beker in 2021. “Dat is nu irrelevant”, zo blijft Croonen bescheiden. “Deze trofee is in de eerste plaats de sportieve verdienste van de ploeg en de staf. Ik sta in deze ergens ‘down the line’ en ben er om de lange termijn te bewaken.”

