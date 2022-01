Geen jaar des Duivels: wie van onze topinternationals verdient een award voor zijn 2021?

Gouden SchoenEr loopt er één wat achter de andere drie aan op het zebrapad. Sinds 2013 hebben Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku onder hun vieren de nevenaward van ‘Beste Belg in het buitenland’ op het Gala van de Gouden Schoen netjes onder mekaar verdeeld. Van die ‘Fab Four’ komt er één woensdag zeker niet in aanmerking. Wie schreef in 2021 zijn strafste nummer? Wij lichtten het jaar van onze top-Duivels door in cijfers.