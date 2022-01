Gaan Undav of Vanzeir Gilles De Bilde achterna? “Ik was destijds ook geen favoriet, dat is ook helemaal anders uitgedraaid”

Gouden Schoen Ex-win­naar Steven Defour kijkt uit naar Gouden Schoen en voorspelt een avond vol spanning: “Wie weet, misschien krijgen we wel een verrassen­de winnaar”

Steven Defour (33) werkt met zichtbaar plezier zijn eerste winterstage als assistent-coach af met KV Mechelen. ‘Stevie D’ kijkt uit naar de verkiezing van de Gouden Schoen, die hij zelf won in 2007 en waar hij nu ook voor de eerste keer ook voor mocht stemmen. “Jongens als Vormer en zeker Vanaken moeten dat extraatje brengen. Het is zoals Lionel Messi: hij heeft dan wel veertig keer gescoord, maar dat is voor hem een minder jaar. Dat is ook de standaard voor Hans Vanaken en Ruud Vormer. Die gaat voor hen omhoog.”

