Fenomenale solo van Noa Lang is Goal van het Jaar: “Een prijs is een prijs”

Gouden SchoenDe fenomenale solo van Noa Lang tegen Waasland-Beveren is verkozen tot Goal van het Jaar. De spits van Club Brugge haalde het met de vingers in de neus van Junya Ito en Jan Van den Bergh. “Ik besefte op dat moment niet dat het een fantastische goal was. Voor mij is het iets normaals.”

6 februari 2021. Fiere leider Club Brugge mag op bezoek bij rode lantaarn Waasland-Beveren. Op cruise control voetbalt blauw-zwart zich voorbij de Waaslanders. Het hoeft op geen enkel moment het gaspedaal écht in te duwen. De enige die dat wél doet, tot twee keer toe, is Noa Lang. Z’n twee goals leveren Club een 0-2 op, maar het enige wapenfeit van die match dat de geschiedenisboeken zal halen, is Langs eerste doelpunt.

Volledig scherm © BELGA

We zijn minuut 12. Sobol speelt op de middenlijn Lang aan, die enkele meters hoger op het veld staat, bijna tegen de zijlijn geplakt. De eerste Waasland-Beveren-speler die hij tegenkomt, is Jur Schryvers. Die hapt te enthousiast, met een flukse dribbelbeweging omspeelt de Nederlander zijn eerste horde heel makkelijk. Centrale middenvelder Georges Mandjeck probeert zijn linksback bij te staan, maar holt letterlijk en figuurlijk achter de feiten aan. Centrale verdediger Dries Wuytens probeert vervolgens met een lang uitgeschoven been de flukse dribbelaar af te stoppen, maar met één slimme baltoets buitenkant rechts weet Lang de tackle van de geel-blauwe pion te omzeilen. Een andere centrale verdediger, Miguel Vieira, besluit niet te happen, maar wijkt, en blijft maar wijken, waardoor Lang - ondertussen tot op de rand van de zestien gespurt, vrij kan aanleggen. Met een harde knal, naast het been van Vieira en de bijgesloten Vukotic, vloert Lang doelman Nordin Jackers in de korte hoek. Niet onhoudbaar, maar via de hand van de Waasland-Beveren-goalie verdwijnt het leer tegen de touwen. Een fabelachtige solo, terecht door de surfers van hln.be bekroond met de trofee van Doelpunt van het Jaar.

Volledig scherm © Gregory Van Gansen / Photo News

Viraal

Een troostprijs vond Lang de trofee niet. “Nou, het is niet... (maakt zin niet af) Maar een prijs is een prijs. En zo heeft iedereen er één (doelt op Onuachu en De Ketelaere, red). Ik besefte op het moment van het doelpunt niet dat het een fantastische goal was, nee. Voor mij is dat iets normaals. (lacht) Maar hij ging nadien wel viraal.”

Troostprijs? Na.. Het is niet... Maar een prijs is een prijs. Voor hen ook makkelijker denk ik: iedereen een prijs. Besefte op dat moment niet dat het een fantastische goal was ,nee. Is voor mij iets normaals. Maar hij ging daarna wel viraal.

24.603 stemmen werden uitgebracht, daarvan behaalde Lang er 51 procent, voor Jan Van Den Bergh (28 procent) en Junya Ito (21 procent). De Nederlander - vorig jaar al tweede in de ranking - volgt op de ranglijst ploegmaat Hans Vanaken op.

Bekijk hieronder het winnende doelpunt:

Lees hier alles over de Gouden Schoen!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.