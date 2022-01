Felice Mazzu is voor tweede keer Trainer van het Jaar: “Deze prijs is voor mijn hele groep”

Gouden Schoen Terug in de tijd met kinderen van ex-chef sport en medegrond­leg­ger Jan Pulinx: “De deurbel rinkelde. En toen stond Van Himst daar”

Corona is spelbreker: het Gouden Schoen-gala gaat in beperkte kring door. Het lijkt een worp terug in de tijd — de verkiezing was tot begin jaren 80 een kleinschalig event. Een blik op de tijd van toen door Isabelle en Erwin Pulinx, kinderen van ex-chef sport en medegrondlegger van de Gouden Schoen Jan Pulinx. “Rensenbrink kwam bij ons thuis eten: een wereldvedette, en zó bescheiden.”

11 januari