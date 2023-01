EXCLUSIEF. Met Marc Degryse op bezoek bij Michel Preud'homme in Tenerife, de laatste doelman op de erelijst: “De Gouden Schoen was ons leven. Onze Ballon d’Or”

Gouden Schoen Ook bij Olympique Lyon glimmen ze van trots om hun Gouden Schoen Janice Cayman: “Way to go, jij kleine Belgische”

Janice Cayman had vrijdag wat bekijks in het majestueuze Place Bellecour, hartje Lyon. Ze heft haar pas gewonnen Gouden Schoen boven haar hoofd, passend bij het Gouden Mariabeeldje op de Notre-Dame in de achtergrond. Op bezoek bij Cayman in Lyon en haar club Olympique na de winst van een nieuwe trofee. “Ik wil er ook niet te veel mee pronken, zo ben ik niet.”

15 januari