Een dag in het spoor van de vijf topfavorieten voor de Gouden Schoen: zo zag hun laatste rechte lijn eruit

Volledig scherm . © Shutterstock / Krivosheev Vitaly

Charles De Ketelaere (19) – het goudhaantje van Club Brugge

8.30 uur - Ontbijt op Club

“Ik begin de dag bijna altijd met twee boterhammen met een eitje – meestal een gekookt. (lachje) Plus een potje fruit of een potje yoghurt. En als ik veel honger heb, neem ik nog een extra boterham met confituur. Qua keuze kunnen we alvast niet klagen.”

Volledig scherm © RV

9.00 uur - Wonde laten verzorgen

“Een wonde boven mijn enkel, na een venijnige trap, moet verzorgd worden. Gelukkig hebben we een goede medische cel, met onder meer David Bombeke en Leen Van Damme. We kunnen altijd bij hen terecht als we een kwaaltje hebben.”

Volledig scherm © RV

9.30 uur - In de fitness

“Meer dan vijf kilo aan spiermassa heb ik het voorbije jaar gewonnen. Dat mocht ook wel een beetje. (lachje) Voor aanvang van de training duiken we hier vaak in de fitness – alles is er aanwezig – voor wat blessurepreventie en spierversterkende oefeningen, zodat ik nog steviger in de duels word.”

Volledig scherm © RV

15.00 uur - Jozefien steunen met examens

“Mijn vriendin studeert tandheelkunde. Ze is momenteel bezig aan haar examens en ik probeer haar daarin dan ook zoveel mogelijk te steunen. Zelf leren – ik volg Rechten – lukt momenteel niet meer. Ik mis structuur en tijd door de vele wedstrijden.”

Volledig scherm © RV

20.00 uur - Genieten met de honden

“Jack en Basile zijn vaak bij me als ik thuis ben. Jack – een labrador – is de grootste van de twee. Hij mag normaal niet in de zetel. Maar als mama niet thuis is, durft hij – net als Basile, een Jack Russel – er ook wel eens bij te komen liggen.”

Volledig scherm © RV

Raphael Holzhauser (27) - De stilist van Beerschot

8.00 uur - Koffie onderweg, ontbijt op de club

“Op een doordeweekse trainingsdag stop ik op weg naar de club altijd even op ’t Zuid voor een meeneemkoffie. Die drink ik dan op in de auto. Ontbijten doe ik normaal op de club zelf. Vanaf 8.30 uur worden we daar verwacht. Aan keuze is er nooit gebrek. Zelf eet ik ’s ochtends al eens graag een spiegeleitje.”

Volledig scherm © RV

9.15 uur - Op de massagetafel bij ‘Oli’

“Vaste prik voor de training: even passeren bij kinesist Oli (Olivier Meul, red.). Eventuele pijntjes of kwaaltjes werkt Ollie wel weg met zijn gouden handen. Het is ook een moment om relaxed even wat bij te praten.”

Volledig scherm © RV

10.30 uur - Trainen voor Cercle

“Nadat we ons in het Olympisch Stadion hebben omgekleed, rijden we met busjes naar het iets verderop gelegen trainingscomplex in Wilrijk. De focus ligt nu volop op de midweekmatch tegen Cercle Brugge. Mits winst sluipen we opnieuw de top vier binnen. Dat houdt me momenteel meer bezig dan de Gouden Schoen. Ik ben daar ook echt niet nerveus voor. Eerst telt Cercle. Wat er later op de avond gebeurt, zien we dan wel weer.”

Volledig scherm © RV

13.30 uur - Extra werk in de fitness

“Als profvoetballer ben je wel genoodzaakt om regelmatig eens de fitness in te duiken. Daar haal ik mijn neus zeker niet voor op. Op de foto zie je ook Tarik Tissoudali en Denis Prychynenko, twee ploegmaats met wie ik heel goed overeen kom. Tarik en ik vinden mekaar blindelings op het veld en ook met Denis - die net als ik Duitstalig is - was er meteen een klik.”

Volledig scherm © RV

19 uur - Playstation time

“Na de inspanning is het tijd voor ontspanning. ’s Avonds amuseer ik me regelmatig met mijn Playstation. Meestal speel ik via een online platform samen met enkele Oostenrijkse vrienden het gevechtspelletje ‘Call of Duty’. Ondertussen babbelen we wat en maken we plezier.”

Volledig scherm © RV

Simon Mignolet (32) – de rots van Club Brugge

9.15 uur - Klaarmaken voor training

“Ik ben altijd één van de eersten op het oefencomplex. Ook omdat je als doelman meer tijd nodig hebt om je klaar maken. Die lange broek? Da’s niet tegen de koude – ik vind dat namelijk leuk –, wel tegen het vallen. Het zorgt ervoor dat mijn knieën en dijen niet open liggen, door het schuren op de grond.”

Volledig scherm © RV

13.00 uur - Lunch op Belfius Basecamp

“We ontbijten en lunchen altijd op Club. Het restaurant – met twee koks – is dan ook tip top in orde. Je kan kiezen tussen vlees en vis, en er is een warm en koud buffet. Ik heb geen vast ritueel. Wel probeer ik zo gezond mogelijk te eten. Alleen op de dag na de match laat ik mij wat gaan, let ik minder op mijn dieet. Want wij, doelmannen, moeten zeker met ons gewicht bezig zijn – wij bewegen niet zo veel als een veldspeler.”

Volledig scherm © RV

15.30 uur - Wandeling met Lex

“Na zijn dutje en z’n fruitpap, gaan we Lex halen in de crèche. Af en toe maken we dan eens een wandeling. Leuk, zo aan de zee. Het is een gezinsmomentje. Lex thuis bezighouden is bovendien niet gemakkelijk. De buitenlucht doet hem trouwens altijd goed. Je ziet hem dan naar alles kijken…”

Volledig scherm © RV

18.30 uur - Badje na avondeten

“Hij eet al mee van tafel, maar dat verloopt niet altijd super proper. (lacht) Vandaar dat Lex nog in bad moet voor het slapen gaan. Hij is net als ik een echte waterrat. Of hij met blauw-zwarte eendjes speelt? (grijnst) Hij heeft al van alles gehad. Bootjes, eendjes, zelfs washandjes vindt-ie leuk. De badkamer is wel altijd gedoopt.”

Volledig scherm © RV

20.15 uur - Rustig tv kijken

“Het is toevallig De Afspraak dat opstaat, want we kijken meestal naar een serie op Netflix. Momenteel is dat ‘The Queen’s Gambit’ – een aanrader. Jasmien kijkt wel meer tv dan ik. Niet dat ik lezer ben – nooit geweest –, maar vaak ben ik bezig met ‘Twenty Two Coffee’, mijn koffiemerk, of andere zaken.”

Volledig scherm © RV

Paul Onuachu (26) - De topschutter van Genk

10.00 uur - Wandelen op een vrije dag

“Een zeldzaam vrij moment spendeer ik altijd met vriendin Tracy. Ik geniet ervan om samen te ontspannen. Tracy is 22 en een Nederlandse met Ghanese roots. Veel is er op dit moment niet mogelijk, maar als we kunnen dan gaan we wel wandelen met z’n tweetjes. De manier waarop we mekaar leren kennen hebben is eigenlijk best grappig. Twee jaar geleden was ik vanuit Denemarken op weg naar Nigeria en moest een tussenstop maken in Amsterdam. Ik zag haar zitten in de McDonalds. Ik was meteen weg van haar en probeerde een gesprek aan te knopen. Niet gemakkelijk want ik moest mijn vlucht halen. Haar nummer kreeg ik niet, haar Instagramaccount wel. Na veel berichten, eigenlijk alleen van mijn kant stuurde ze me plots toch terug haar nummer. Ik was in de wolken. Sinds de eerste date klikte het meteen en nu zijn we al twee jaar een koppel. Zij was destijds stewardess bij KLM, maar intussen studeert ze voor ‘Facility Manager.’”

Volledig scherm © RV

15.00 uur - De concurrentie bestuderen

“Ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden uit de Belgische competitie te bekijken, ik vind het belangrijk om onze concurrenten aan het werk te zien. We zijn aan een schitterend seizoen bezig en hopelijk wacht er ons op het einde van de rit iets moois, daarom wil zoveel mogelijk informatie vergaren over onze komende tegenstanders. Club Brugge en Antwerp zijn onze grootste concurrenten op dit moment, (lacht) net zoals vanavond. Die bal daar? Een wedstrijdbal van de Champions League. Het was een geweldige ervaring en tot nu toe het hoogtepunt in mijn carrière.”

Volledig scherm © RV

18.00 uur - Samen koken

“Ik ben niet te beroerd om mijn handen uit de mouwen te steken in de keuken. Ik ben geen chefkok, maar ik doe mijn best. Met twee is alles leuker, toch? Vanavond stond er verse pasta met kip op het menu. Héérlijk.”

Volledig scherm © RV

Lior Refaelov (34) - De virtuoos van Antwerp

“Gal is een echte keukenprinses”

“Gezellig tafelen met Gal, zoals altijd op vrijdagavond. Dan vieren wij, zoals elk joods gezin, de Sjabbat. Een beetje zoals jullie op zondag. Da’s met alles erop en eraan, ja (lacht). Een goed glas rode wijn, spicy vis, homemade brood, kip, vlees,... Gal is een echte keukenprinses. Ik moet mezelf soms tegenhouden, of ik eet me ziek. Heerlijk moment.”

Volledig scherm © RV

“Het begin van iets moois”

“Ah, de beker. Het hoogtepunt van dit seizoen, nog voor het begon. Met de winning goal van mezelf, inderdaad. Die beker winnen was natuurlijk fantastisch, maar wat volgde was minstens even mooi. De Europese campagne, enkele knappe wedstrijden in de competitie,...”

Volledig scherm © RV

“The boys”

“The boys. We speelden dit seizoen zo vaak op zondagmiddag, waardoor we zaterdagavond op afzondering erg vaak samen eten. Grappig om te vertellen misschien: zowat iedereen heeft zijn vaste plaats. Dat heeft voor sommigen met bijgeloof t maken, ja (lacht). Ik zit altijd naast Ritchie, met Birger daarnaast. En voor ons Pieter, Faris en Simen.”

Volledig scherm © RV

“Goeie gast”

“Een foto die onze teammanager nam vlak voor de match tegen Mechelen. Ik aai over de bol van Geoffry Hairemans. Ook al stond ik vaak op zijn plaats, ‘t is een goeie gast. Goeie speler ook. Dat hij ons zondag dood deed? Man, we killed ourself.”

Volledig scherm © RV

“Adrian is pijlsnel”

“De kindjes van school gaan halen. ‘t Is te zeggen, Mia (4) en Adrian (7). Allessandra (volgende maand 1) is natuurlijk nog te klein. Speciaal voor Het Laatste Nieuws namen we nog snel een selfie. Adrian is trouwens klaar om in de voetsporen van papa te treden. Hij speelt bij de U8 van, uiteraard, Antwerp. Al is hij... een rechterflank. Pijlsnel (knipoog). Nee, no pressure, de weg is nog zó lang. Als hij zich maar amuseert.”

Volledig scherm © RV