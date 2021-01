Een blik achter de schermen van de Gouden Schoen-show met sportanker Lies Vandenberghe

Gouden Schoen POLL. Wie wint de 67ste Gouden Schoen?

6 januari Op woensdag 13 januari weten we wie de 67ste Gouden Schoen op zijn kast mag zetten. Raphael Holzhauser (Beerschot) en Lior Refaelov (Antwerp) worden naar voor geschoven als dé topfavorieten, maar de concurrentie blijft in elk geval te duchten. Met Hans Vanaken, Simon Mignolet en ook Charles De Ketelaere ligt een Brugs trio op de loer, terwijl ook Genk-spelers Paul Onuachu en Theo Bongonda ongetwijfeld een pak punten hebben weggekaapt. Of wordt het toch een verrassing, genre Xavier Mercier (OHL) of Zinho Vanheusden (Standard)? Laat uw stem hieronder alvast gelden!