Droomperiode bij Union levert Mazzu tweede trofee op voor Trainer van het Jaar: “Dit meemaken na een - tussen haakjes - mislukking bij Genk, doet veel deugd”

Zou Mazzu al eens durven zingen onder de douche?

Charles Aznavour misschien - ‘You are the one for me, for me, for me, formidable’, voor zijn vrouw Julie. Zij staat áltijd aan zijn zijde.

Of het clublied van Union Saint-Gilloise, de fiere leider in de vaderlandse competitie. ‘Bruxelles, ma ville, je t’aime. Je porte ton emblème.’

In de hoofdstad heeft hij zichzelf helemaal teruggevonden. Hij zal de Brusselaars eeuwig dankbaar zijn voor de kans die ze hem aan het begin van vorig seizoen geboden hebben.

Na een mislukte passage bij Racing Genk was Mazzu er zelf quasi van overtuigd dat zijn carrière op het hoogste niveau er zo goed als op zat. Dat eeuwige gevoel van ‘ze vinden me niet goed genoeg voor de top’. Dat vleugje cynisme zal er hij Mazzu nooit helemaal uitgaan.

De uitdaging die hij aanging in het Dudenpark was groot.

Hij zei daar over in mei 2020: “Dit is een club met veel ambitie, met veel goesting, met veel menselijkheid. Ik sprak een paar keer met de voorzitter en uit die gesprekken bleek veel respect. Ik voel de positieve energie, de zin om te slagen.”

Daar was geen letter van gelogen.

In het Dudenpark kozen ze bewust voor Mazzu. “Ik weet nog toen we de club overnamen in 2018”, klonk het bij voorzitter Muzio een paar weken geleden. “Ik vroeg onze Belgische researcher om te zoeken naar de beste Belgische coach. Ik heb het mailtje met zijn antwoord nog eens opgezocht. Helemaal bovenaan stond de naam van Felice.”

Laat ons zeggen dat ze nog geen spijt hebben van hun keuze twee jaar na de overname.

Union verpletterde vorig jaar de tegenstand in 1B, vierde de titel en promoveerde naar eerste klasse. Voor het eerst in 48 jaar terug op het hoogste niveau.

Wat Mazzu daar met zijn ploeg presteerde, is ongezien.

Herfstkampioen, zeven punten voorsprong op Club Brugge. Het voetbal was veelal sprankelend. Verrassend. Bij Union steeg zowat iedereen boven zichzelf uit. Teamgeist staat er voorop.

Dat is grotendeels de verdienste van Mazzu. Al wie met hem gewerkt heeft in het verleden of wie nu met hem werkt, zegt hetzelfde: hij is een vakman. Een peoplemanager zoals er weinigen zijn.

Destijds maakte hij van White Star Woluwe een titelkandidaat in tweede klasse. Met doodgewone spelers, slechts enkelingen hadden ervaring op het hoogste niveau. Dat het hem uiteindelijk niet lukte toen de titel te pakken, had te maken met het failliet van de club.

Quote Niet vergeten dat we ook voor de zomer in 1B al een uitzonder­lijk seizoen gedraaid hebben. Dat allemaal mogen meemaken na een - tussen haakjes - mislukking bij Genk, deed me veel deugd. Felice Mazzu

Charleroi kietelde de topploegen dan weer jarenlang in de strijd om play-off 1. Uit de mislukking bij Racing Genk heeft hij geleerd. En het heeft hem gelouterd.

De droom die hij momenteel beleeft bij Union, leverde hem gisteren de trofee op voor ‘Beste Trainer van het Jaar’.

Voor kampioenenmaker Philippe Clement en voor kustcoach Alexander Blessin.

Het is de erkenning die hij verdient. “Alles wat ik met Union meegemaakt heb was geweldig”, zei hij in Antwerp Expo. “Niet vergeten dat we ook voor de zomer in 1B al een uitzonderlijk seizoen gedraaid hebben. Dat allemaal mogen meemaken na een - tussen haakjes - mislukking bij Genk, deed me veel deugd.”

Welk liedje zou hij vanochtend gezongen hebben onder de douche?

Santé van Stromae, misschien?

Volledig scherm Felice Mazzu en partner Julie. © BELGA

Volledig scherm Felice Mazzu. © BELGA

Top 10

1. Felice Mazzu (Union) 438

2. Philippe Clement (Club Brugge) 415

3. Alexander Blessin (KV Oostende) 298

4. Wouter Vrancken (KV Mechelen) 230

5. John van den Brom (KRC Genk) 129

6. Vincent Kompany (Anderlecht) 118

7. Edward Still (Charleroi) 93

8. Hein Vanhaezebrouck (AA Gent) 50

9. Marc Brys (OHL) 30

10. Paul Clement (Cercle Brugge) 15

Frank Vercauteren (Antwerp FC) 15

Brian Priske (Antwerp FC) 15

Volledig scherm Felice Mazzu. © Photo News

Erelijst

2013: Francky Dury

2014: Besnik Hasi

2015: Hein Vanhaezebrouck

2016: Michel Preud’homme

2017: Felice Mazzu

2018: Ivan Leko

2019: Philippe Clement

2020: Philippe Clement

2021: Felice Mazzu

