Driestrijd om ‘Beste Belg in het Buitenland’: hattrick voor Courtois of De Bruyne? Of primeur voor Lukaku?

Gouden SchoenGenieten nu het nog kan. Drie spelers op de piek van hun loopbaan die op hun specifieke positie bij de besten ter wereld horen dingen naar de beste Belg in het buitenland. De derde keer Kevin De Bruyne of een derde keer Thibaut Courtois na drie keer Eden Hazard op rij? Of toch de eerste voor Romelu Lukaku?

De beste van Engeland, de beste middenvelder ter wereld

In het buitenland staat hij misschien wel het hoogst aangeschreven van allemaal. Tweede in de verkiezing van de beste Speler van 2019-2020 voor de UEFA, na Robert Lewandowski. Vijfde bij de FIFA Best, trofee voor de wereldvoetballer van het Jaar. PFA Player of the Year in Engeland, EA Sports Speler van het Seizoen in de Premier League. Gedeeld eigenaar van het assistrecord in de Engelse topklasse. Kevin De Bruyne (29) heeft genoeg prijzen en ereplaatsen om mee uit te pakken. Ook voor de Gouden Bal, die in het coronajaar uitzonderlijk niet werd uitgereikt, had hij afgeklokt op een plaats in de top vijf. Dat zegt alles over zijn status, alles over zijn uitstraling, alles over zijn kwaliteiten. Zijn marktwaarde mag volgens Zwitsers instituut CIES dan wel serieus zijn gekelderd zijn wegens zijn leeftijd en een contract dat binnen twee jaar afloopt. Wie in Engeland op basis van die ranking durft roepen dat er iemand van de twaalf ‘duurder’ ingeschatte spelers beter is dan De Bruyne, wordt er gecolloqueerd. Havertz, Mount, De Jong, Rice, Rodri, Foden, Valverde, Ruiz, Marquinhos en co.? Enkel Bruno Fernandes van Man United kwam in de buurt.

Volledig scherm © Photo News

Een titel en een derde Zamora

De enige van onze grote drie die dit seizoen een grote prijs pakte. En er nog een gigantisch aandeel in had, ook. Thibaut Courtois (28) deelde een uppercut aan de criticasters die hem in het begin van het seizoen 2019/2020 uit doel hadden geschreeuwd na een paar foutjes. Wat volgde, was een aaneenrijging van reddingen. De ene belangrijker dan de andere. Wanneer Real Madrid hem nodig had, kon zijn team op zijn doelman terugvallen. Het leverde een aardige best of video op en zijn derde Trofeo Zamora, die voor de minste gepasseerde keeper in Spanje. Een betrouwbaar sluitstuk achter een solide verdediging, op zijn best als hij de focus moet houden. De twijfel in Madrid heeft hij voorgoed verjaagd, krediet genoeg vergaard. Vandaag durven ze al eens iets door de vingers zien als hij bij het riskant uitverdedigen een bal misplaatst. Dan valt de hemel niet meer op zijn kop.

Bij de uitverkiezingen van UEFA en FIFA haalde Courtois altijd de longlist, maar nooit het podium. Omdat Real in de Champions League roemloos verdween wellicht. De beste van de wereld is hij al eens geweest voor de FIFA, in 2018.

Volledig scherm © Photo News

De strafste schutter

Wie puur naar het aantal doelpunten kijkt dat een aanvaller heeft gescoord in 2020, kan niet langs hem heen. Na Robert Lewandowski (Bayern) en Cristiano Ronaldo (Juventus) was Romelu Lukaku de meest trefzekere doelschutter van 2020 in alle competities. En ook als je zijn goals bij de Rode Duivels erbij rekent. Hij stond er bijna altijd: levenslijn van Inter en de nationale ploeg. Zelf vindt ‘Big Rom’ dat hij terecht bij de vijf nummer negens in de wereld wordt gerekend. Robert Lewandowski, de strafste van 2020, staat nog een trap hoger. Erling Haaland laat geweldige zaken zien bij Dortmund. Harry Kane was een half jaar geblesseerd, daarna een half jaar outstanding. Real Madrid staat of valt met de looplijnen, beweeglijkheid en goals van Karim Benzema. Ronaldo, Mbappé (regelmatig op links), Salah (rechteraanvaller), Mané (linkeraanvaller) dragen niet altijd het gewicht van de hele aanval - geen zuivere 9s. Het zijn de spelers waarmee hij zich meet.

Sowieso heeft Lukaku bij Inter enorme stappen gezet. Met de motivatie en de eergierigheid van de groten heeft hij zich ontwikkeld. De pech onderweg ziet hij als extra brandstof: die deviatie in eigen doel in de Europa Leaguefinale, die kopbal die in de laatste match van de Champions League tegen zijn hoofd plofte. Voegt hij zich vanavond op de erelijst bij de drie andere groten bij Duivels: Hazard, De Bruyne, Courtois?

Volledig scherm © Photo News