De spannendste Gouden Schoen in jaren! Dit zijn de eerste 11 van de einduitslag Gouden Schoen, maar wat wordt de volgorde?

Gouden Schoen LIVE. Wie wint de 68ste Gouden Schoen? Timmy Simons: “Het wordt een Bruggeling”

Eén schoen, zoveel kanshebbers. Vanavond kennen we de opvolger van Lior Refaelov als winnaar van de Gouden Schoen. Zonder uitgesproken favoriet kondigt de 68ste editie zich aan als bijzonder spannend. Ook weten we wie Tine De Caigny opvolgt bij de dames én kennen we de laureaten in de nevencategorieën. Volg de aanloop, prijsuitreikingen en reacties hieronder LIVE!

9:25