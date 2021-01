De prijs waar ook jij mee over beslist: stem vanavond op de Goal van het Jaar

Gouden Schoen Gouden Schoen-koorts stijgt: Jan Mulder en Marc Degryse beantwoor­den uw ultieme vragen

12 januari De spanning stijgt, want morgenavond weten we wie de 67ste Gouden Schoen in zijn prijzenkast mag zetten. Wordt het Antwerp-draaischijf Lior Refaelov? Beerschot-sensatie Raphael Holzhauser? Of toch nog iemand anders? En wie volgt Tessa Wullaert op bij de vrouwen? Veel vragen, maar via onderstaande tool kunt ook u uw ultieme vragen insturen, waarna nieuwsanker Lies Vandenberghe ze morgenavond om 20u in een HLN LIVE afvuurt op analisten Jan Mulder en Marc Degryse. Vraag maar raak!