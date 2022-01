De Oscars van de WAG’s. Deze voetbalvrouwen maakten grote sier op de rode loper: “Op een avond als deze mag het al eens sexy zijn”

Gouden SchoenVoor een Tequila Sunrise moest je gisteren niet in Ibiza zijn, wel in de Antwerpse Expo voor de rode loper van de Gouden Schoen . Met subtiele blote tinten, glinsterende eyecatchers en sexy zwart draaiden voetbalvrouwen de dresscode ‘cocktail’ als geen ander rond hun vinger. De voetballers kozen dan weer voor de charme van een klassiek maatpak, doorgaans in zwart, soms in petroleumblauw of gedurfd Peaky Blinders-stijl. Geniet vooral mee van onze eigen Oscaruitreiking der WAG’s.

Het jongste geweld: Jozefien Van de Velde, vriendin van Charles De Ketelaere

Opvallend veel aansluitende zwarte jurken op de rode loper. De stijl ‘Bodyconscious’ was hipper dan hip. Hoe kan het ook anders, als al deze vrouwen een lichaam hebben om U tegen te zeggen. Jozefien Van de Velde, vriendin van Club Brugge-topspeler Charles De Ketelaere deed mee met de trend. “Ik kies eigenlijk altijd voor zwart, daar voel ik me comfortabel in”, lacht ze. “Het kleedje komt van bij Carrément in Gent. Ik ga er al shoppen sinds het middelbaar.” Je voelt meteen het enthousiasme dat de studente tandheelkunde uitstraalt. “Ik zit midden in de examens, dus de Gouden Schoen is eigenlijk mijn blokpauze. Of met andere woorden: ik heb er echt naar uitgekeken.” Charles komt tussen: “En ze ziet er echt fantastisch goed uit, pfieuw…”, lacht hij. Charles zijn kostuum is van Dolce & Gabbana. “Als het wat meer mag zijn, kies ik gemakkelijk Dolce & Gabbana. Niet dat ik veel van mode ken, maar ik heb dit jaar de nieuwste maatpakken toch eens opgezocht en was snel verkocht. Ik was nog aan het twijfelen tussen een das of een strikje, maar dat laatste is moderner, niet waar?” Klopt, Charles, klopt.

De opvallendste split: Gal Refaelov

Het zit’m in de accessoires en accenten. Glinsters aan de oren. Opvallende ketting rond de nek. Klein beetje overdreven, doch subtiel. Quasi de perfecte finishing touch, als je’t ons vraagt. Gal, vrouw van uittredend Gouden Schoen Lior Refaelov, pronkt maar al te graag met haar eigen juwelenmerk Refaelov & Koren Exclusive Diamonds. “Die maken het af”, lacht ze. “Het verhaal rond mijn kleedje is daarentegen iets grappiger. Ik heb het online besteld bij Revolve, maar nadien nog laten aanpassen. Ik was niet helemaal tevreden. Zo was er bijvoorbeeld geen split, maar die wilde ik er koste wat kost in”, zegt ze. “Bovendien is roos elegant, maar toch sexy. En ik heb het wel voor die combinatie (lacht).”

De meest betoverende: Emma Heesters, vriendin van Wesley Hoedt

Menig mondhoeken die openvielen bij de entree van Emma Heesters, de vriendin van Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt. Haar exotische galajurk met zilveren kristallen en blote tinten onder de borsten vraagt om een tikkeltje uitleg. “Het kleed is van de Indonesische ontwerper Minh Tuan Nguyen, ook de ontwerper van Miss Universe”, vertelt de Nederlandse zangeres. Het glinsterend beige matcht ook subliem met de pumps van Jimmy Choo. Echt zo’n jurk waar je naar kon blijven kijken, als wat het maar om de pailletten te tellen. “Als zangeres zoek ik sowieso geregeld naar jurken die eruit springen, en op een avond zoals deze mag het al eens sexy zijn hé.” Een kusje op de wang en de twee kunnen sierlijk verder paraderen.

De meest flashy: Raphaella Deuringer, vriendin van Dante Vanzeir

Zeer mooi al dat zwart-chique, maar toch fijn als iemand de dresscode ‘cocktail’ ook echt begrepen heeft en op de rode loper paradeert met felle kleuren. Geen pasteltinten, wel flashy rood en glitter all the way dit jaar. Influenster Raphaella - ze heeft maar liefst 77.000 volgers op Instagram - koos voor een cocktaildress van Atelier ExC in Gent, tevens de sponsor van Miss België. “De ontwerpster gaat heel persoonlijk te werk, waardoor er altijd maar één stuk is”, vertelt ze fier. Al werd het een jurk à la minute. “Ik kom net terug van twee weken vakantie dus het moest best snel gaan, maar ik wilde toch graag mijn kleurtje tonen (lacht).” Aha, vandaar dus het bloot bovenstuk. “Al is rood ook een van mijn lievelingskleuren. Kijk maar naar mijn nagels, die zijn in dezelfde kleur.” Dante kiest dan weer voor de accenten, zoals een houten strik. “Die heb ik gekregen van mijn tante toen ze terugkwam van vakantie en dat paste - al zeg ik het zelf - best goed bij mijn bruine broeksriem (lacht).”

De Ebbenhouten WAG: Tracy Acheampong, de vriendin van Paul Onuachu

Gouden Schoen-winnaar Paul Onuachu verscheen in een strak zwart pak op de rode loper in Antwerpen. “Ik had dit gewoon nog in de kast hangen”, zei de lange spits van Racing Genk. “Deze avond heb ik al genoeg dingen aan mijn hoofd, ik ben niet speciaal gaan shoppen voor deze gelegenheid.” Vriendin Tracy droeg dan weer een pak dat ze zelf had laten ontwerpen door een vriendin in Nigeria. “Ik heb zelf de stijl en het ontwerp mogen kiezen en Paul vond het perfect”, zei ze. “Ik vind het wel belangrijk dat hij mooi vindt wat ik aan heb. De bijpassende oorbellen en de accessoires heb ik gewoon gekocht in een winkeltje in de buurt.”

De meest gedurfde: Blossom de Weerd, vriendin van Noa Lang

Ofwel een sexy split, ofwel een straffe decolleté. Maar slechts een van de twee. Althans zo redeneerden menig voetbalvrouwen op de Gouden Schoen. Maar niet Blossom de Weerd, beide mogen en moeten kunnen, en ook dat is stijlvol. “Voor mode moet je bij mijn vriendin zijn”, zegt Club Brugge-speler Noa Lang, die zich er al even onderuit muist. Blossom lacht. “Dit kleedje heb ik al een tijdje in mijn kast hangen, maar voel me er fijn in”, vertelt ze bescheiden. De gouden tinten in haar kleed gaan alvast sierlijk met de handtas van Chanel.

De ravissantste: Tessa Wullaert, vrouw van Mathias Deveugele

Een journalist die Tessa Wullaert niet aanspreekt over haar afstandsschot, maar wel over haar ravissante rode kleedje met split. Het is eens wat anders voor de drievoudig Gouden Schoen. “Ik ben speciaal voor dit gala gaan shoppen in Antwerpen, dit kleedje is van Guess. De oorbellen zijn zoals elk jaar van Lore Van Keer en mijn schoenen zijn gewoon van mezelf”, lacht ze. Echtgenoot Mathias Deveugele omschreef zijn outfit als ‘sportief chique’. “We wilden het elegant, maar toch sportief houden”, becommentarieerde Tessa de kleren van haar man. “Vandaar ook de keuze voor deze schoen.” Opvallende Converse All-Stars. “En het was een strikje of helemaal niets, speciaal voor deze gelegenheid zij we toch voor een strikje gegaan.”

Het mooiste buikje: Jasmien Claes, de vrouw van Simon Mignolet

Stralend zwanger is Jasmien Claes, de vrouw van beste doelman van het jaar Simon Mignolet. Zwart slankt af, maar haar buikje kon ze toch niet meer verbergen. “Ons tweede kindje wordt begin april verwacht”, zegt het koppel trots. Maar een zwangerschap vereist natuurlijk een aangepaste outfit. “Mijn jurk is van Tiffany Rose, een Brits glamoureus merk voor zwangere vrouwen. Ik heb er meteen verschillende besteld (lacht).” De keeper treedt bij: “En ik heb er dan mijn favoriet moeten uitkiezen, zo gaat dat dan… (lacht).” Haar zwangerschapskleed matcht voortreffelijk met het draagtasje van Yves Saint Laurent en de hakken van Morobé.

De powervrouw: Lauren Flemings, de partner van Hans Vanaken

Het is dé nieuwe modetrend: maatpakken voor vrouwen. Je ziet het overal verschijnen en dat was op de Gouden Schoen niet anders. En of zo’n wit ‘powersuit’ glamoureus kan zijn. “Ik ga altijd in het zwart en wilde graag eens iets gewaagder doen”, vertelt Lauren. “Ik heb het laten maken bij Carrément in Gent. Hans zei ook meteen: ja, doe maar eens iets anders dit jaar. En voilà.” De bling-bling accessoires had ze wel al allemaal liggen, zoals de handtas van Chanel. “Je moet zulke klassiekers bewaren want die passen bij alles (lacht).” En als je vraagt of Lauren ook het maatpak van Hans kiest, moet het koppel lachen: “Daar mag je zeker van zijn. Gecentreerd, klassiek en donkerblauw voor onze Hans.”

De meest winterse: Felice en Julie Mazzu

De prijs voor de meest winterse outfit gaat steevast naar Felice en Julie Mazzu. “We moeten toch meegaan met de seizoenen”, lacht Felice, die voor de tweede maal Trainer van het Jaar is geworden. “We vinden het wel belangrijk om samen te matchen. Maar ik kies hoe dan ook mijn eigen pak (lacht). Zo zal je me altijd in een zwart of grijs maatpark zien verschijnen met een kleurrijke das.” Vrouw Julie koos voor klassiek zwart, met luipaardprints.

Het buitenbeentje: Radja Nainggolan

Geen strak pak voor Radja Nainggolan. Wel de Peaky Blinders look voor de middenvelder van Antwerp, inclusief pet. Met een iets duurder paar schoenen wel te verstaan. “Ik ben nog niet zolang in het land hé, veel van dit soort evenementen heb ik nog niet moeten doen. En echte kostuums heb ik sowieso niet al te veel in mijn kast hangen. Dus ik ben nog snel even de stad in gedoken. Het is een mix van stijlen geworden. Een vestje van Cavalli en Louboutins. Die had ik wel al. Schoenen moeten voor mij niet opvallen, die moeten vooral comfortabel zitten. Ik omschrijf deze stijl als elegant casual.”

