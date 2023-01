De omhaal van Hong, de knal van De Laet of de acrobatentruc van Heynen? Stem op jouw favoriet en WIN een gehandtekend shirt van de Rode Duivels

Gouden Schoen “Laat een standbeeld maar zo. Zoiets wordt toch altijd afgebroken”: op bezoek bij Simon Mignolet, topfavo­riet voor de Gouden Schoen

Negentien reddingen in de play-offs, 31 in de Champions League: een onemanshow. “Ik heb mezelf in een goeie positie geplaatst om de Gouden Schoen te winnen.” Op bezoek bij de gedoodverfde en enige topfavoriet, Simon Mignolet (34): “Mijn twee zoontjes doen mij álles relativeren.”

24 januari