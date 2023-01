De krasse verhalen achter de schermen. Birgit Van Mol: “‘Honey, do you really like soccer?’, vroeg Pelé me”

Het prestige van de Gouden Schoen steeg enorm met de tv-show: voetbaliconen en topartiesten kleurden het gala, de emoties van winnaars en verliezers laaiden hoog op. Legio zijn de straffe verhalen achter de schermen. Zoals Lorenzo Staelens die niet wou komen maar door Luk Alloo per helikopter toch werd overhaald. De streken van internationale diva Mariah Carey. Het optreden van wijlen Pelé. En welke ex-prof was eigenlijk de beste danser op de afterparty? Bevoorrechte getuigen blikken terug op opvallende anekdotes.

De Gouden Schoen is al historisch erfgoed: volgend jaar viert de trofee zijn 70-jarig bestaan. Maar vanaf de eerste tv-uitzending in 1991 op de toenmalige BRTn en sinds 1998 met het gala op VTM won de trofee veel aan ampleur. De prijs bracht de Belgische voetbalelite samen, de camera’s registreerden onvergetelijke momenten en de show was een kijkcijferhit in België.

Carl Huybrechts was als presentator de stuwende kracht in de beginjaren, maar hij verklapt hoe ook de legendarische commentator Rik De Saedeleer als visionair een rol speelde: “Rik zei me: ‘Als je een breed publiek voor die voetbalshow wil, moet je zorgen dat er ook vrouwen naar kijken.’ Nu is er misschien een overdaad aan blingbling en decolletés op de Gouden Schoen…, maar dat idee komt eigenlijk van Rik (lacht).”

Volledig scherm Carl Huybrechts, Rik De Saedeleer en Marc Uytterhoeven op de rode loper van de Gouden Schoen. © Photo News

De jaren negentig leverde mooie winnaars als Marc Degryse, Pär Zetterberg en Philippe Albert op, maar de tv-uitzending blijft ook bij door de grappen met verborgen camera die Huybrechts met de toenmalige topspelers en -trainers uithaalde. Memorabel was de editie van 1992 met ex-Cercletopschutter Josip Weber. De sympathieke Kroaat bakte graag zelf zijn brood, en Huybrechts nam hem zo beet: “Josip zijn vrouw Irina zat mee in de slag. Wij zaten bij de buren, en Irina kende perfect zijn ritueel: op dat uur gaat hij even in de tuin, daarna pakt hij in de keuken de ingrediënten, dan zet hij Eurosport op en begint in de zetel de deeg te kneden… Alles klopte tot op de minuut. Bij het kneden belden we hem van bij de buren om de haverklap op: ik, een vriend, zijn makelaar, Irina… Weber moest telkens opstaan, tot hij sappig vloekend de stekker uittrok. Josip had niets door. En als we dan in de tv-show dat filmpje toonden, zag je Josip echt rood worden. Heel de zaal lag plat van het lachen.”

Volledig scherm Josip Weber wordt in de maling genomen door Carl Huybrechts. © VRT

Ook met Johan Boskamp haalde Huybrechts een fameuze grap uit. De toenmalige trainer van Anderlecht had hem nochtans gewaarschuwd: “Carl, als je mij iets flikt, breek ik je rug.” Huybrechts speelde het slim en vroeg Boskamp of hij het zag zitten om de spelers van Anderlecht een peer te stoven.

“Johan was onmiddellijk akkoord. Boskamp moest verkleed als dierenoppasser in de zoo van Antwerpen staan naast kamelen en lama’s. De spelers van Anderlecht waren uitgenodigd voor een bezoek, en dan kon Johan zogezegd met hun voeten rammelen. Maar Johan wist niet dat de spelers hem zouden beetnemen. Ze waren er allemaal: Luc Nilis, Marc Degryse... en moesten ongeïnteresseerd acteren. Ik had twee bussen met Nederlanders geregeld die aan het hek voor het zicht van de Anderlechtdelegatie gingen staan en lastige vragen aan Boskamp stelden: ‘Wat krijgen die beesten te eten?’ Intussen stonden die kamelen met hun grote lippen aan zijn oren te zabberen en aan zijn kruis te snuffelen. (lacht). Tot Johan zijn frank viel: ‘Carl, ik ga je ballen breken’. (lacht).”

Om de allure van de trofee te verhogen, lieten Het Laatste Nieuws en de tv-zender de Gouden Schoen graag overhandigen door een eminente persoonlijkheid. Politieke kopstukken als Elio Di Rupo, Herman Van Rompuy, Yves Leterme en Charles Michel passeerden zo de revue, maar ook grote namen uit het internationale voetbal. En zelfs de allergrootste met Pelé, die in 2002 de trofee aan Wesley Sonck gaf: “Pelé ontmoeten was bijna specialer dan de Gouden Schoen winnen zelf”, zegt Sonck daarover.

Volledig scherm © BELGAIMAGE

Birgit Van Mol was VTM-presentatrice van de Gouden Schoen in die editie. Zij had de eer om Pelé op het podium te interviewen. “De andere presentator Dirk Abrams keek zo op naar Pelé, dat hij dacht te nerveus te zullen zijn (lacht): ‘Doe jij het maar’”, aldus Van Mol. “Na het interview bleef Pelé op het podium staan voor de rest van de show. Ik probeerde uit beleefdheid te vertalen wat ze zegden. Ineens kijkt Pelé op naar mij: ‘Honey, do you really like soccer?’ Ik dacht: ‘Wil hij nu over iets anders babbelen?’ (lacht).”

Ook bij de Gouden Schoen van Gilles De Bilde voor het jaar 1994 stond met Eusebio een voetbalicoon op het podium. Michel Preud’homme, die na zijn excellent WK in 1994 naar Benfica verkaste, had de Benficalegende kunnen strikken. Eusebio is toen met de nodige égards behandeld. “We hebben Eusebio en Preud’homme met een grote limousine afgehaald aan de luchthaven van Zaventem en reden zo naar het casino van Knokke”, zegt Rudy Nuyens, die als sportjournalist van Het Laatste Nieuws tientallen edities van de Gouden Schoen versloeg en een boek over het event schreef: “We zaten daarin als een salon, met een drankje aan boord. Eusebio was wel wat moe, maar hij vond het toch een geweldige eer om daar te zijn.”

Volledig scherm Eusebio overhandigt De Bilde de Gouden Schoen. © photonews

De trofee voor De Bilde blijft één van de grootste surprises in de historie. Hij won op basis van amper een half seizoen na de promotie met Eendracht Aalst. Alain Ronsse, ex-chef sport van Het Laatste Nieuws, weet nog dat hij daarna in de coulissen een ontstemde manager Michel Verschueren tegen het lijf liep, omdat Anderlecht op De Bilde aasde voor een transfer: “’Verdoeme, nu gaat Gilles ons twee keer zoveel kosten’, zei Michel.”

Grote pineut toen: Clubspeler Lorenzo Staelens. Afgeschilderd als de grote topfavoriet eindigde hij pas als achtste. Staelens stormde na de uitslag furieus de zaal uit zweerde na die vernedering nooit nog naar de Gouden Schoen te komen. Tot de tv-show in januari 2000. Staelens hoorde nu bij Anderlecht tot de superfavorieten. De populaire tv-maker Luk Alloo maakte er een levensmissie van om Staelens te proberen te overhalen. Hij smeekt Staelens tijdens een training, huurt topchef Piet Huysentruyt in voor een etentje, biedt een proefrit aan in een Ferrari en laat kanonnen bulderen voor zijn huis. De ‘Lorre’ valt niet te vermurwen: “Nee, Alloo, ik kom niet.”

Toch had VTM een last-minute-oplossing. Toenmalig VTM-chef sport Dirk Deferme: “We hadden een helikopter gecharterd. Als Lorenzo zekerheid zou krijgen over de winst, kon Luk Alloo hem zo overvliegen naar het casino. Zo is het ons gelukt. De helikopter is op het strand geland. Veel mensen dachten: ‘Dat is doorgestoken kaart’. Maar dat was totaal niet het geval. Het was enorm spannend, maar ook wel goeie tv (lacht).”

Volledig scherm Luk Alloo troont Lorenzo Staelens mee. © Wim Van Goethem

De onzekerheid of de winnaar komt opdagen zou ook deze eeuw spelen. Zie de editie van 2006, met Sergio Conceiçao van Standard. Pas in het ultieme slot bij het afroepen van de laureaat stuift Conceiçao met een horde bodyguards het casino binnen. Standardwatcher Ronsse weet hoe de vork toen in de steel zat: “Conceiçao wou alleen opdagen als hij won. Ik telde bij de jury de stemmen en wist dat Luciano en Sergio in Brussel in een restaurant aan de Louizalaan zaten. De productieleider was al nerveus: ‘Dju, de winnaar is er niet.’ Ik gaf het seintje door dat Sergio won. Dan zijn Luciano en Sergio tegen ik weet niet hoeveel km/u naar Oostende gereden, vanaf Jabbeke geëscorteerd door politiemotards. In Oostende is Sergio uit de wagen gesleurd, zo snel moest het gaan, en dan in Hollywoodstijl op het podium geduwd.”

Quote De kleur van de kleedkamer van Mariah Carey moest een soort roze zijn, de thee van een bepaald merk… Enfin, een heel team zette dat klaar. Maar ze heeft nooit een voet gezet in de kleedkamer. Birgit Van Mol

In 2010 bleef de winnaar Milan Jovanovic wel afwezig. Hij kreeg een veto van het Standardbestuur. Ook daar weet Ronsse het fijne van, in de nasleep van de horrortackle van Axel Witsel in 2009 die het been van Marcin Wasilewski had gebroken: “Eind dat jaar had Het Laatste Nieuws een poll gepubliceerd over de meest gehate persoon van 2009. Axel Witsel stond daar met zijn naam onder meer naast die kindermoordenaar Kim De Gelder. ‘C’est pas possible, le journal va payer’, zei Luciano aan mij. Met Jovanovic niet te laten komen naar de Gouden Schoen heeft D’Onofrio de rekening vereffend.”

Aan muzikale hoogtepunten tijdens het tv-gala geen gebrek. In 1996 zongen Andrea Bocelli en Helmut Lotti samen een wondermooi duet van ‘You’ll Never Walk Alone”. In 2009 trakteerde Joseph Akpala als Nigeriaanse spits van Club het publiek op een soulnummer. In 2012 zong Magali als echtgenote van winnaar Mathias Suarez een emotioneel Spaans lied. In 2016 ontpopte nieuwbakken Gouden Schoen José Izquierdo zich als deejay. Maar het meeste stof deed wereldster Mariah Carey in 2000 opwaaien.

Volledig scherm Mariah Carey en Birgit Van Mol op het Gala van de Gouden Schoen. © VTM

Als internationale diva had ze ook streken. “Alles stond op zijn kop voor haar wensen in te willigen”, zegt Deferme. “De kleedkamer die normaal voor god en klein pierke open is, moest nu honderd procent een‘no go-zone’ zijn. Ze had ook exorbitante eisen van oesters tot champagne.” Toenmalig presentatrice Van Mol herinnert zich ook nog details: “De kleur van de kleedkamer moest een soort roze zijn, de thee van een bepaald merk…. Enfin, een heel team zette dat klaar. Maar ze heeft nooit een voet gezet in de kleedkamer. Ze ging rechtstreeks uit de helicopter het podium op om te zingen, en vertrok weer. De medewerkers van de Gouden Schoen mochten na de tv-show wel alle lekkers in de kleedkamer soldaat maken.”

Voor de tv-gastheer en gastvrouw betekende het gala steeds een hoogdag. “Daar komt veel spanning bij zien, zeker bij de favorieten”, zegt Maarten Breckx, die de show sinds 2016 presenteert. “De eerste vraag die ik vaak kreeg van spelers is: ‘Wie gaat dat hier winnen?’ (lacht). Bij Charles De Ketelaere voelde ik dat vorig jaar: ‘Mag ik het al weten?’ Maar de favorieten kunnen al weken ervoor ook niet naar de bakker of beenhouwer gaan of ze horen die vraag: ‘Ga je winnen?’ De uitzending is dan een climax of anticlimax.”

Quote De beste danser? Marc Degryse. Mocht Michael Jackson toen op de Gouden Schoen geweest zijn, dan had hij Degryse gevraagd om mee op tournee te gaan. Carl Huybrechts

En elke topclub hoopt dat ‘hun’ speler wint. Breckx: “Het gala zien ze als hét moment om de club klassevol te vertegenwoordigen. Iedere club heeft zijn tafel. Ik zeg niet dat er de sfeer van een boksmatch hangt, maar toch... Het ademt iets uit van: ‘Wij zijn Club Brugge. Wij zijn Anderlecht. Wij zijn Standard. Vorig jaar snoepten De Ketelaere en Noa Lang punten van elkaar af, en won Paul Onuachu. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert waren na de show niet echt aanspreekbaar, zo ontgoocheld. Je voelt dat het niet zomaar een ‘prijzeke’ is.”

Volledig scherm Onuachu troefde vorig jaar Charles De Ketelaere af. © Gregory Van Gansen / Photo News

Na de show is er ruimte om de emoties door te spoelen. Ook voor makelaars is het gala ‘the place to be’, want midden in de wintermercato is het Belgische voetbalkruim verzameld in een lossere sfeer. “Ideaal om te netwerken”, zegt Eric Kalders, die jarenlang met Anderlecht-huismakelaar Jacques Lichtenstein gewerkt heeft. “Op de Gouden Schoen liepen steeds 20 à 25 makelaars rond - de grote namen in België. Vele spelers zijn informeel gepolst over een transfer in het casino van Oostende of Knokke. Ik zie Steven Defour nog aan de roulettetafel naast belangrijke clubleiders zitten. (lacht) Ikzelf heb Logan Bailly benaderd op de Gouden Schoen toen hij bij Genk zat. Hij heeft dan bij ons kantoor getekend. Later hebben we zijn transfer naar Borussia Mönchengladbach geregeld.”

Vanaf 2012 vond het gala niet meer aan de kust plaats. De uitzending verhuisde daarna naar verschillende locaties: VTM in Vilvoorde, de AED Studio’s in Lint, Heizelpaleis 12, Studio 100 in Puurs en dit jaar ‘Antwerp Avenue’. De meest legendarische afterparty’s vonden wel aan de kust plaats: gasten bleven er overnachten om langer te kunnen blijven ‘plakken.’

Ook profvoetballers en trainers zongen het vaak tot ochtendgloren. We spreken over het pre-smartphonetijdperk zonder risico van foto’s op sociale media. Een anecdote van een collega: “In de vroege uurtjes kwamen we zo eens Peter Van Houdt tegen. Twee dagen later moest hij met STVV voetballen. ‘Ge zult wel zien, ik ga scoren’, zei hij wat met een zatte kop. Hij heeft toen ook effectief gescoord.’”

Volledig scherm Peter Van Houdt als spits van Sint-Truiden. © BELGA

En de afterparty was een uitgelezen dansmoment. Naar verluidt kon/kan Wesley Sonck er wat van, maar over de voetbalkoning op de dansvloer in de jaren negentig moet Carl Huybrechts niet lang nadenken. “Marc Degryse. Hij was niet alleen lichtvoetig als voetballer. Die kon dansen, man. Zeker op de muziek van Saturday Night Fever. Dan was hij op de vierkante meter zoals John Travolta, iedereen ging opzij staan. Mocht Michael Jackson toen op de Gouden Schoen geweest zijn, dan had hij Degryse gevraagd om mee op tournee te gaan.”

