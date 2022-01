De Ketelaere is weer Belofte van het Jaar: “Een mooie bekroning voor mijn evolutie als voetballer”

Gouden SchoenNet als in 2020 is Charles De Ketelaere (20) verkozen tot Belofte van het Jaar. De Ketelaere is niet meer weg te denken uit de basiself van Club Brugge. “Ik besef dat het allemaal zeer snel gaat.”

11 goals en 11 assists in de Belgische hoogste divisie. Ziehier de statistieken van Charles De Ketelaere in 2021, nog altijd maar 20. De Ketelaere kan op verschillende posities uit de voeten en is niet meer weg te denken uit de elf van Club Brugge. Ook in de Champions League en bij de Rode Duivels liet De Ketelaere zich de afgelopen 12 maanden opmerken.

Lees hier al het nieuws over de Gouden Schoen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Ketelaere vernam het nieuws overigens tijdens de winterstage van blauw-zwart in Marbella. ‘t Was Anderlecht-speler Yari Verschaeren die hem het nieuws meldde in een videoboodschap. “Dik verdiend, trouwens", zegt Verschaeren in bovenstaande video. “Ik hoop persoonlijk dat je ook nog de Gouden Schoen kan winnen. Want dat zou zeker ook verdiend zijn.”

“Bedankt Yari. En ook de mensen die op mij gestemd hebben”, reageert De Ketelaere, waarna hij z’n trofee krijgt uit handen van assistent-coach Carl Hoefkens. “Ik ben heel blij met deze trofee - ik ben nog altijd maar 20 jaar. Dit is een mooie bekroning voor mijn evolutie als voetballer. Zo'n Gala? Ik doe dat wel eens graag, ja.”

Ook vorig jaar - het jaar van zijn grote doorbraak - kroonde de polyvalente en technisch vaardige De Ketelaere zich tot Belofte van het Jaar. “Ik besef dat het allemaal zeer snel gaat. Het enige wat ik kan doen, is elke dag mijn best doen. Hopelijk kan ik me blijven ontwikkelen.”

Top 5:

1- Charles De Ketelaere (Club Brugge) - 629 punten

2- Noa Lang (Club Brugge) - 186 punten

3- Sergio Gómez (Anderlecht) - 185 punten

4- Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) - 124 punten

5- Anouar Ait El Hadj (Anderlecht) - 95 punten

Volledig scherm Charles De Ketelaere. © BELGA

Erelijst

2013: Thorgan Hazard

2014: Youri Tielemans

2015: Youri Tielemans

2016: Leon Bailey

2017: Henry Onyekuru

2018: Wesley Moraes

2019: Yari Verschaeren

2020: Charles De Ketelaere

2021: Charles De Ketelaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.