De Gouden Pump van Gal Refaelov krijgt eindelijk een sidekick: “Ik ben zo fier op hem”

Gouden SchoenAlles wat leuk is, is leuker met twee. Vraag maar aan Gal Refaelov. Zeven jaar nadat ze zelf de Gouden Pump won, als mooiste voetbalvrouw, krijgt haar kostbare muiltje eindelijk een sidekick. “Ik sta hier nog te trillen”, straalde ze.

Diamonds are a girl’s best friend.

Iets wat zéker voor Gal Refaelov telt. Met Gala Jewelry heeft ze namelijk haar eigen diamantenlijn en webshop. Ringen, horloges, kettingen, het ene juweel al exclusiever en stralender dan het andere. Ook in haar collectie, zij het geen diamant en uiteraard, in tegenstelling tot al de rest, niét te koop: een Gouden Pump. Die won ze in 2013 als knapste spelersvrouw, in een tijdperk waarin ook de WAG’s nog een prijs ontvingen. En sinds gisteravond komt daar dus ook die Gouden Schoen van manlief bij.

“Oh my god, ik ben zo fier op hem”, glunderde Gal gisteravond. “Lior verdiende dit écht. Ik had een goed voorgevoel, maar je weet toch maar nooit. Ik zie deze trofee ook als een bekroning van zijn hele carrière, van onze tien jaar in België. En Lior is misschien 34, maar hij speelt nog steeds alsof hij 24 is (lacht).”

Volledig scherm © BELGA

“Nu is het aan jou”

Eind 2014 klonk Gal nog hoopvol in deze krant, toen ze een jaar na haar verkiezing tot Gouden Pump terugblikte:

“Ik heb best genoten van die avond. Maar toen ik won, zei ik wel meteen tegen Lior: ‘Nu is het aan jou om de Gouden Schoen te winnen.’”

Refaelov eindigde dat seizoen, ondanks een boerenjaar bij Club Brugge, uiteindelijk echter pas dertiende. Een verre ereplaats die hij wél op voorhand voelde aankomen, zo bleek. “Ik denk nu enkel aan de titel, dat is het enige doel dat ik voor ogen heb. De Gouden Schoen? Nee. Volgend jaar misschien. Zouden ze niet mooi passen naast elkaar: de Gouden Pump en de Gouden Schoen?”, klonk het toen...

Nou, ’t heeft uiteindelijk héél wat langer dan zomaar even geduurd, maar sinds gisteren is het eindelijk prijs voor de Refaelovs. Negen jaar nadat hij in z’n geboorteland door de Israëlische tegenhanger van Het Laatste Nieuws, ‘Maariv’, verkozen werd tot Voetballer van het Jaar, is het nu ook in ons land bingo. Als er gisteravond één iemand nog net iets harder glunderde dan Refaelov zelf, was het wel zijn Gal. “Lior heeft alles wat ik zoek in een man”, klonk een smoorverliefde Gal destijds. Woorden die nu nog steeds gelden. Alleen omvat die ‘alles’ sinds gisteravond dus ook die o zo begeerde Gouden Schoen.

Volledig scherm © BELGA

Of het gouden kleinood een speciaal plaatsje krijgt ten huize Refaelov wilden we nog weten? Wees maar zeker.

“Hij gaat sowieso naar de kamer van onze zoon (Adrian, 7 jaar, red.) Absoluut. Hij zei het me nog voor we vertrokken: ‘Mama, als papa wint, wil ik hem’ (lacht) ‘natuurlijk jongen, natuurlijk’, zei ik. Hij gaat zó blij zijn morgenvroeg. We hebben de show opgenomen voor hem, dus ik weet al wie er héél vroeg voor tv zal zitten (lacht)”

Volledig scherm © Photo News