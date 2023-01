DE GOUDEN LOPER IN BEELD. Zij gooien hoge ogen op het Gala van de Gouden Schoen

Gouden Schoen Onuachu zet Brugse medefavo­rie­ten flinke hak en bezorgt Racing Genk eerste Gouden Schoen in 20 jaar

Dat de 68ste editie van de Gouden Schoen vooraf geen uitgesproken favoriet kende, bleek snel achteraf. Ongeloof op vele gezichten. Niemand van het triumviraat van kampioen Club, wel Paul Onuachu (27). Nigeriaanse reus van meer dan twee meter in de spits van Racing Genk. Goed voor 34 goals in het kalenderjaar, dan kan je niet over een onverdiende winnaar spreken. Vorig jaar al derde toen Refaelov won, vanavond letterlijk en figuurlijk zelf de grote triomfator. 61 punten punten meer dan het nummer twee, Lang. Met dank aan die overweldigende eerste stemronde, toen Genk na geweldige play-offs op een zucht van de landstitel strandde en de Cup won. Proficiat, ‘Octopus Paul’.

