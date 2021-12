De genomineerde Red Flames voorgesteld: wie van de acht past de Gouden Schoen?

Julie Biesmans (27)

De Limburgse speelt al bijna 3 seizoenen voor PSV en won er al een titel en een beker. In de Eredivisie vaker op het middenveld dan in de verdediging. Betrouwbaar, snel en heel flexibel. Speelt nooit een slechte match. Stille leider. Haar kan je blind een gameplan toevertrouwen. Verdient zo goed als ieder jaar haar nominatie voor dé trofee van het vrouwenvoetbal.

Volledig scherm Julie Biesmans. © Photo News

Janice Cayman (33)

Speelt in haar derde seizoen bij Lyon meer dan ooit haar minuten vanaf de rechterkant. En: ze scoort. Dit seizoen zit ze aan 10 stuks voor club en land. Snel, goeie techniek, uitstekend schot. Cayman speelt al bijna 12 jaar in het buitenland en verzustert met Hegerberg en co. Zeker nog genoeg Flame voor nog 2 EK’s en 1 WK. Onverwoestbare positivo. In de running voor minstens top 3?

Volledig scherm Janice Cayman. © BELGA

Tine De Caigny (24)

Na haar vierde titel met Anderlecht was het tijd voor iets nieuws. Begon tijdens de zomer aan een seizoen Bundesliga in Hoffenheim. Werd fysiek sterker en ambitieuzer. Debuteerde en scoorde in de Champions League. In de Bundesliga zit ze aan 2 goals en 2 assists. Is een onmisbare pion voor de Red Flames. Scoorde in de WK-kwalificatie-interlands 7 keer.

Volledig scherm Tine De Caigny. © BELGA

Laura De Neve (27)

Profvoetballer van het jaar. Eigenlijk was het wel een beetje een kwakkeljaar voor haar. Een hardnekkige blessure hield De Neve weken aan de kant. Ze is de stuurvrouw die je echt mist als ze niet meedoet. Kapitein van Anderlecht. Speelt links centraal in de defensie, ook bij de Flames. Deneve heeft de beste linkervoet van haar generatie.

Volledig scherm Laura De Neve. © BELGA

Davina Philtjens (32)

Sassuolo. Speelt iedere week bij het team dat op koers is voor een ereplaats in de Serie A femminile. Onze linksachter. Sinds de 4-0 tegen Polen 100 interlands en een van de boegbeelden die de Flames internationaal op de kaart hebben gezet. Zichtbaar veel drive, meedogenloos in de tackle. Heeft zich in 15 jaar profvoetbal nog nooit de kaas van het brood laten eten. Zelfs niet toen ze bij Ajax speelde.

Volledig scherm Davina Philtjens. © BELGA

Amber Tysiak (21)

De jongste van het pak. 2021 is voor haar het jaar van de doorbraak. Voor het eerst Red Flame en tweede met OH Leuven. Dit seizoen is ze met haar club challenger voor de titel. Het zou verbazen als ze in de zomer niet in het buitenland opduikt. Italië? Geboren voetbalster, flair, slim, fysiek top. Kan straks verrassen. Een podiumplaats voor de youngster?

Volledig scherm Amber Tysiak. © BELGA

Justine Vanhaevermaet (29)

Verraste met een transfer van Noorwegen naar Reading. Meteen een vaste waarde in de Premier League. Daar werd ze in geen tijd fysiek nog sterker en ze tilt haar team mee omhoog. Vanhaevermaet won vorige week tegen het Chelsea van Kerr en Kirby. Tegen Reading konden de Blues voor het eerst in 59 wedstrijden niet scoren. Zelf maakte ze dit najaar 3 goals voor de Flames.

Volledig scherm Justine Vanhaevermaet. © Photo News

Tessa Wullaert (28)

Als Messi 7 keer de Gouden Bal kan winnen dan is Wullaert zeker vier en meer Gouden Schoenen waard. Door haar doelpuntenaantal en assists is er in de Super League en bij de Flames voor de anderen alleen maar plaats 2. Wie doet ooit beter dan haar 38 goals en 30 assists van vorig seizoen? Zij zit alweer aan 17 en 11. Haar najaar voor de Flames? 9 goals en evenveel assists. Wullaert is: altijd dubbele cijfers, streng in de leer, puur voetbal en alles willen winnen.

Volledig scherm Tessa Wullaert. © Photo News