Coach van het Jaar Clement op de rooster gelegd door... zijn aanstaande Isabelle: “Nog nooit zoveel stress gehad voor een interview”

Gouden Schoen Vanaken: “Ook na deze Gouden Schoen blijf ik dezelfde Hans. Voor Lauren en voor Club”

16 januari Hans Vanaken heeft een kort nachtje achter de rug, zo vertelde hij deze ochtend aan de ontbijttafel bij VTM NIEUWS. “Het was toch half vier toen ik thuis kwam, waarna je nog met de adrenaline van die show zit en je nog antwoordt op berichten. Tegen dat je dan in slaap valt, is het toch al snel half vijf.” Eén ding is zeker: ook een tweede Gouden Schoen zal de Brugse patron niet veranderen. “Ik blijf dezelfde Hans. Voor Lauren (zijn vriendin, nvdr) en voor Club. Ook al zal ik waarschijnlijk pas ná mijn carrière echt beseffen welke eer me hier te beurt valt.”