Clubrevelatie Charles De Ketelaere bekroond tot ‘Belofte van het Jaar’: “Altijd van gedroomd om door te breken”

Volledig scherm Charles De Ketelaere met zijn trofee. © Jan De Meuleneir / Photo News

“Het is een leuke trofee. Ik ben trots”, zegt het jeugdproduct van blauw-zwart in bovenstaande video. Ons sportnieuwsanker Lies Vandenberghe trok samen met zijn broer Louis en zus Renée naar het oefencentrum van Club in Westkapelle om De Ketelaere zijn trofee te geven. “Ik heb er altijd van gedroomd om door te breken en dat gebeurt nu. Dankzij de goeie prestaties van de ploeg en van mezelf ben ik nu ‘Belofte van het Jaar’ en dat is wel iets om trots op te zijn.”

De Ketelaere mocht in 2019 al eens sporadisch proeven van het eerste elftal van Club, maar brak in het jaar 2020 helemaal door. Hij ontpopte zich als een sierlijke, technisch vaardige en conditioneel sterke voetballer, die veelzijdig op het middenveld en in de aanval uit de voeten kan. Op 18 basisplaatsen en 9 invalbeurten in 1A in 2020 scoorde hij twee keer en gaf hij twee assists.

Volledig scherm De Ketelaere met broer Louis en zus Renée. © Jan De Meuleneir / Photo News

Ook op het Europese toneel in de Champions League liet De Ketelaere zich opmerken en in november debuteerde hij voor de Rode Duivels tegen Zwitserland. De individuele onderscheiding als ‘Belofte van het Jaar’ doet verwachten dat De Ketelaere een mooie carrière in het profvoetbal tegemoet gaat.

Met 403 punten kreeg de laureaat liefst 314 punten meer dan het nummer twee Aster Vranckx, toptalent op het middenveld van KV Mechelen (89 punten). Standardmiddenvelder Nicolas Raskin belandde met 86 punten op de derde plek.

Volledig scherm De top-10 van 'Belofte van het Jaar'. © HLN

Steekkaart - Charles De Ketelaere (19)

° Geboren op 10 maart 2001 in Brugge

° Prof sinds: 2019

° Teams

2019-... Club Brugge

° Palmares

2020 Kampioen met Club Brugge

Volledig scherm Charles De Ketelaere. © Jan De Meuleneir / Photo News