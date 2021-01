Aftellen naar 67ste Gouden Schoen, Marc Degryse en Jan Mulder gaan in debat: “De Ketelaere mag niet met zich laten sollen”

Gouden Schoen Pegel van Mata (Club) tegen AA Gent was volgens de HLN-sur­fers de mooiste goal van 2019

15 januari Een verdediger heeft de mooiste goal van 2019 gemaakt in de Jupiler Pro League. Dat beslisten de surfers van HLN.be. Het merendeel (11.334 stemmers) vond immers dat Clinton Mata tegen AA Gent de allermooiste treffer van 2019 in de Jupiler Pro League scoorde. De verdediger van Club Brugge trof in de ‘Slag om Vlaanderen’ raak met een verschroeiende pegel vanaf zo’n 30 meter, zijn vreugde nadien was navenant. U kunt de fantastische goal én de viering van Mata nog eens herbeleven in bovenstaande video.