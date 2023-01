Achter de schermen bij de Gouden Schoen: “Mocht Michael Jackson er geweest zijn, dan had hij Marc Degryse gevraagd om mee op tournee te gaan”

Gouden schoen Voor Noa Lang was het vooraf evident wie Gouden Schoen verdiende: “Ach ja, ik word liever kampioen”

Heel even dacht-ie dat híj ging winnen. Toen bleek dat Charles De Ketelaere pas derde was geëindigd. Maar uiteindelijk strandde ook Noa Lang op ruime achterstand van Gouden Schoen Paul Onuachu. “Ach, ik had dit wel verwacht. Ik gun het Paul ook, ben blij voor hem. Als je zoveel goals maakt, is dat een topprestatie. Alleen… Als je naar de statistieken kijkt, zijn mijn cijfers beter.”

