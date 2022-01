7 weetjes over het nummer 7 van KRC Genk, Junya Ito: mysterieus liefdesleven, gamer en ook kanshebber voor Gouden Schoen?

Gouden SchoenSchrijf hem niet zomaar af voor de Gouden Schoen. De cijfers liegen niet: Junya Ito heeft veruit z’n beste jaar bij KRC Genk achter de rug. Maar wie is de persoon achter die statistieken? Zeven weetjes over de Genkse nummer 7.

Lees hier alles over de Gouden Schoen! De uitreiking van de Gouden Schoen is woensdagavond 12 januari live te volgen op VTM! Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

1. Nintendo Switch

In maart werd hij 28, Junya Ito. Voor z’n verjaardag kreeg hij een Nintendo Switch cadeau van landgenoot en collega-voetballer Takashi Inui. Een schot in de roos, zo bleek. Sindsdien verslijt hij geregeld enkele uren per dag op het toestel. ‘Smash Bros’, ‘Bomberman’ en zelfs de nieuwe ‘Pokémon’: het is maar een greep uit de spelletjeskast van Ito. In de lockdown tikte hij ook het typisch Japanse kaartspel ‘Duel Masters’ op de kop. Die kaarten zijn in enkele weken tijd gesneuveld.

2. Bescheiden huisje

Wie ooit voet zet in ‘Casa Ito’, zal het wellicht niet eens beseffen. Een zetel, een tafel en dat zal het zo’n beetje zijn wat meubilair betreft. Weinig verschil met dag 1 in België eigenlijk. Eén decoratief element springt wel in het oog: drie truitjes tegen de muur. Die van de Asian Cup-finale met Japan, die van z’n debuut voor Racing Genk tegen Slavia Praag en een speciaal tenue ter ere van zijn 100ste match bij Genk.

3. Liefdesleven (?)

Een groot vraagteken achter puntje drie. Wat weten we wel? Ito is getrouwd. Een paar maanden geleden nog, ’t was groot nieuws in Japan. Wat weten we niet? Met wie. Het draagt alleen maar bij aan de mysterieuze figuur die Ito is. Over zijn liefdesleven rept hij met geen woord. Ook binnen de club is haast niemand op de hoogte. Niet dat het een Japanse gewoonte is om over zoiets te zwijgen, Ito houdt werk en privé gewoon liever gescheiden.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Vrije tijd met Japanse toets

Wat doet Ito — naast gamen — in zijn vrije tijd? ’t Is niet dat hij ongevoelig is voor de Europese cultuur. Tegenwoordig gaat hij al eens op uitstap naar Maastricht of Düsseldorf. Ook Brussel en Antwerpen bezoekt hij geregeld. Maar: altijd met een Japanse toets. De Japanse enclave, een typisch Japans restaurant... Daaraan blijft hij trouw. In de zomer spendeert hij z’n tijd in eigen land, waar hij geregeld voetbalacademies gaat bezoeken, shirts uitdeelt of seminaries geeft. Ook dan is hij bezig met het spelletje.

5. Kindervriend

Opmerkelijk: Ito is auteur van kinderboeken in Japan. Niet bepaald iets waar je de vinnige flankspeler mee in verband zou brengen. Hij gaf onder meer tips over een betere loophouding en het werd een hit onder Japanse jongeren. De doelgroep mag niet verbazen voor wie Ito kent: hij is een echte kindervriend. Wanneer hij kan, trapt hij maar wat graag een balletje met de kinderen op het veldje om de hoek. En voor de fans: er zit nog een nieuw boek in de pijplijn.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. Een mannetje

Op het veld kennen we Ito als de stille werkkracht. Daar cijfert hij zich weg voor z’n ploegmaats. Weinig woorden, vooral daden. Naast het veld zit dat weleens anders. Ito is een lolbroek, eentje die niet op z’n mond gevallen is trouwens. Plots wordt die verlegen Japanner van 28 weer een jonge snaak, die nog net geen kwajongensstreken gaat uithalen. Maar die versie van Ito blijft vooral een privilege voor zijn inner circle.

7. Maatje Bongonda

Zijn beste maatje op de club? Théo Bongonda. De twee lachen samen, spelen samen... Goeie voetballers vinden elkaar op en naast het veld. Ze respecteren elkaars kwaliteiten. Ze zien elkaar niet als concurrenten. Komt daar nog bovenop dat Bongonda veel interesse toont in de Japanse cultuur. Hij heeft een tijdje Japanse lessen gevolgd, leest manga... Dat klikt.

Cijfers Junya Ito 2019: 44 matchen, 6 goals, 10 assists

2020: 25 matchen, 7 goals, 7 assists

2021: 56 matchen, 12 goals, 21 assists

Volledig scherm © Photo News

Ben jij een voetbalkenner? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.