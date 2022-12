Weinig subtiele inbreker met nog minder subtiele auto wordt snel geklist

De man sloeg op 3 en 4 november toe in 4 woningen in Gooik en Meerbeke. Hoewel hij niet bepaald subtiel te werk ging -hij forceerde de voordeur- waren er in eerste instantie weinig aanwijzingen. Wel hadden getuigen in Gooik een goudkleurige Citroën zien staan even voor de feiten. Toen de agenten in Meerbeke de wagen zagen staan, gingen ze dan ook een kijkje nemen. Met succes, want in de wagen bleek de buit van de inbraken te liggen. “Ik ben gewoon een toerist. Die zaken kocht ik vanochtend op de markt in Brussel”, klonk het tegen de politie. Het parket geloofde niets van deze uitleg en vorderde 24 maanden. Van de gouden Citroën werd de verbeurdverklaring gevraagd. Uitspraak op 5 januari.