WEER. Zwaarbewolkt in Gooik vanochtend

Kinderver­zorg­ster voor rechter omdat ze met peuters gooit: “En dan hoorden we dat ze intussen doodleuk in een andere crèche werkt...”

Een vrouw uit Dilbeek riskeert 6 maanden cel met uitstel voor slagen en verwondingen aan 2 kinderen. Op bewakingsbeelden van de crèche is te zien hoe E.D. twee kinderen bij de arm omhoog trekt en daarna hardhandig weggooit. “Ik was het beu om elke keer hetzelfde te moeten zeggen”, klonk het tegen de politie. Dat ze intussen gewoon aan de slag is in een andere crèche, kan er bij de ouders van de kindjes niet in. “Na haar ontslag in onze crèche was blijkbaar de kous af.”