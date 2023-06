WEER. Zwaarbewolkt in Gooik vanochtend

Parket en politie zoeken nog naar tweede verdachte bij overval, minderjari­ge uit West-Vlaanderen opgepakt

De politie van Ninove en het parket zijn nog op zoek naar een tweede verdachte na de overval zondag op de Spar in Het Angereelstraat in Appelterre bij Ninove. Een minderjarige man uit West-Vlaanderen kon er ter plaatse opgepakt worden, maar een tweede kompaan is nog op vrije voeten. De daders hebben geld buitgemaakt, maar ook dat is spoorloos.