WEER. Vanochtend kans op helder weer in Gooik

Buurtres­tau­rant Nieuwbos kent spectacu­lai­re groei van 80 naar 150 maaltijden per dag

Het Buurtrestaurant Nieuwenbos in Groot-Bijgaarden is een succesverhaal. Sinds de start in 2018 heeft het restaurant een spectaculaire groei gekend. Het biedt niet alleen gezonde en betaalbare maaltijden, maar ook werkgelegenheid en ondersteuning voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het restaurant brengt mensen samen en stimuleert ontmoeting door middel van verschillende activiteiten. Het is dan ook een grote meerwaarde voor de gemeente.