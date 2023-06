WEER. Vanochtend helder weer in Gooik

Motorrij­der riskeert geldboete en rijverbod na gevaarlijk rijgedrag dat eindigde in ongeval: “Auto deed gevaarlijk manoeuvre maar moest wachten”

T.O. stond maandag terecht in de politierechtbank in Aalst na een ongeval met zijn motor en een personenwagen. De motorrijder riskeert een straf, maar de advocaten van de man vinden dat niet terecht. “Het is de auto die een ongepast manoeuvre deed waardoor het ongeval gebeurde", klinkt het.