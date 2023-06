WEER. Kans op zo goed als helder weer in Gooik vanochtend

Kurt (49) koopt zijn in 2009 gestolen Golf GTI terug voor 6.500 euro: “Mijn baby is terug thuis”

Surrealistisch. Het verhaal van Kurt Reygaert (49) valt niet anders te omschrijven. In april vond hij per toeval zijn in 2009 gestolen Golf 2 GTI Edition One terug op Facebook Marketplace. “Sorry, het dossier is verjaard. Niets meer aan te doen”, klonk het bij het parket van Waals-Brabant. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. “Nog twee jaar en je ziet ons weer cruisen”, doet Kurt, de ogen gevuld met gelukzaligheid, het verhaal hoe hij zijn ‘oude liefde’ weer in handen kreeg.