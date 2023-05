WEER. Kans op helder weer vanochtend in Gooik

Giganti­sche afvalberg langs Elisabeth­laan nog steeds niet opgeruimd nadat eigenaar verplicht werd door Hof van Beroep: “Maar we geven als stad niet op”

De gigantische afvalberg die al enkele jaren langs de Elisabethlaan ligt, is nog steeds niet opgeruimd. Het Hof van Beroep in Gent had de eigenaar verplicht om de afvalberg tegen 20 mei op te ruimen. De stad Ninove bekijkt nu twee verschillende oplossingen voor wat al jaren een doorn in het oog is voor inwoners en stadsbestuur. Volgens de eigenaar zelf heeft hij na een arrest van het Hof van Cassatie nog tot eind dit jaar tijd om de afvalberg op te ruimen.