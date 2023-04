WEER. In Gooik kans op bewolkt weer vanochtend

Wordt dit de ondergang van ChatGPT? Elias (16) ontwikkel­de software om ‘AI-fraudeurs’ op te sporen: “Tool kan nuttig zijn voor iedereen ter wereld”

Elias Djama, een 16-jarige student van Heilig-Hart & College in Halle, heeft een softwareprogramma genaamd ‘GPTdetector’ ontwikkeld dat leraren helpt om valsspelende studenten te detecteren door te controleren of de tekst is geschreven door de chatbot ChatGPT. Maar Elias heeft een veel groter doel voor ogen. “Niemand in de wereld deed me op deze manier na.”