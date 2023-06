WEER. In Gooik heldere ochtend

Halse Mariapro­ces­sie is gered en trekt er in 2024 weer op uit

Het is intussen vijf jaar geleden dat honderden figuranten de boeiende geschiedenis van Halle en zijn fascinerende zwarte Madonna in een levendige stoet door de straten lieten trekken. Met wagens, paarden, dansgroepen en sjieke kostuums. Koningin Mathilde was toen erg onder de indruk van het spektakel.