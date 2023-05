WEER. Helder weer in Gooik vanochtend

NET OPEN. Delphine (23) start nieuwe dierenspe­ci­aal­zaak in vroeger danscafé Mustang: “Al derde generatie die dierenspul­len verkoopt”

Delphine Catrysse (23) heeft samen met haar partner Dylan net een nieuwe dierenspeciaalzaak geopend langs de Brakelsesteenweg in Voorde, in het pand waar vroeger danscafé The Mustang gevestigd was. Ze is in haar familie al de derde generatie die dierenbenodigdheden verkoopt. Voordien deed ze dat al op markten, maar nu zette ze dus de stap naar een vaste winkel. En ze heeft nog heel wat plannen.