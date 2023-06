Wandel en ontdek de Gezondste Wandeling

Lezersbijdrage Ook op Vaderdag idyllische brunch in ‘t veld dankzij fruitbe­drijf Vandersmis­sen-Cris­pel

Op 11 juni is het weer Vaderdag. Wie nog op zoek is naar een leuke verrassing, kan misschien wel eens langsgaan bij Vandersmissen-Crispel Groenten & Fruit in Pepingen. Zij organiseren die dag een ‘brunch in ‘t veld’.