Voortaan kan Info Gooik ook beluisterd worden dankzij initiatief Beweging.net: “Het is voor iedereen belangrijk om op te hoogte te blijven”

GooikVia het project ‘Uitgesproken Gooik’ kunnen blinden en slechtzienden dankzij de vereniging Beweging.net nu ook het infoblad Info Gooik beluisteren, dat elke 2 maanden verschijnt. Het initiatief werd officieel afgetrapt in woonzorgcentrum Eyckenborch, waar tientallen bewoners de eerste opname konden beluisteren. “Na evaluatie bekijken we of er nog extra mogelijkheden zijn om dit in de toekomst verder te verbreden”, klinkt het bij Jo Baert.

Tot een tiental jaar geleden bestond in Gooik de ‘WelzijnsBand’, een initiatief van het Gooikse OCMW dat werkte met cassettes. Voortaan zal Beweging.net Gooik de inhoud van relevante artikels uit dat magazine inlezen op een hedendaagse luidspreker. Deze zal op een eenvoudige manier en zonder bijkomende apparatuur te beluisteren zijn door deze te koppelen met een SD-kaart of laptop. De teksten worden op vrijwillige basis, maar met een professioneel stemgeluid, ingelezen door Gooikenaar Koen Baert. Op die manier kan het infomagazine niet enkel en alleen gelezen, maar ook een halfuurtje beluisterd worden. “We richten ons enerzijds naar thuiswonende individuele burgers”, laat Jo Baert weten. “Geïnteresseerden zullen een eenvoudig te bedienen luidspreker ontvangen waar de ingesproken informatie is ingebracht. Daarvoor zijn we nog actief op zoek naar mensen die voor dit initiatief interesse kunnen hebben.”

De opstart vond plaats in WZC Eyckenborch.

Op de hoogte blijven

Anderzijds richt de beweging zich naar de bewoners van woonzorgcentra. Concreet gaat het over Eyckenborch (Gooik), rusthuis Strijland, Seniorie Kesterberg (Leerbeek), Vander Stokken in Pepingen en Mater Dei in Heikruis. “Bij een korte bevraging reageerden ze allemaal positief op ons aanbod”, sluit Baert nog af. “Voor wie het in groep wil beluisteren, zal dat kunnen via het Youtube-kanaal van de gemeente Gooik. De opname kan dan simpelweg afgespeeld worden via de computer. Mensen die hun kamer niet kunnen verlaten, kunnen ook via de digitale luidspreker geholpen worden.”

Beweging.net Gooik is er zich van bewust dat met dit initiatief geen massa mensen zullen geholpen worden, maar weet anderzijds dat zij voor deze groep mensen het verschil maken tussen op de hoogte blijven of niet. Het is de bedoeling om dit nieuw initiatief regelmatig te evalueren en te bekijken of er nog extra mogelijkheden zijn om dit in de toekomst verder te verbreden. Mensen die interesse hebben in ‘Uitgesproken Gooik’ kunnen contact opnemen via 0475/41.39.11.

