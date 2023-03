Viktor Kryeziu mag schitteren als iconische 'Tiny Tim' naast Lucas Van den Eynde in ‘A Christmas Carol’

In het najaar van 2023 pakt Deep Bridge in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt uit met een nieuwe, Vlaamse musical gebaseerd op het legendarische kerstverhaal ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens. Met Lucas Van den Eynde die in de huid van Ebenezer Scrooge kruipt, was Deep Bridge al verzekerd van een hoofdrolspeler van uitzonderlijke klasse. Maar dat uitzonderlijke is ook van toepassing op Viktor Kryeziu (10) uit Gooik. Het jonge Pajotse supertalent zal afwisselend met Mauro Degroote (12) uit Deelrijk de iconische rol van ‘Tiny Tim’ vertolken. Tijdens de eindejaarsperiode kon iedereen ook al kennismaken met de toen nog maar 9-jarige Viktor die als ‘Charlie Bucket’ zijn musicaldebuut maakte in de productie ‘Charlie and the Chocolate Factory’.