Viktor Kryeziu (9) uit Kester pakt eerste hoofdrol in grote musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’

KesterEen droom die werkelijkheid wordt: dat is nog een understatement voor de 9-jarige Viktor Kryeziu uit Kester (Gooik). De jongen mag samen met twee anderen de meest begeerde kinderhoofdrol van dit theaterseizoen vertolken. Hij wordt omgetoverd tot niemand minder dan Charlie Bucket tijdens de musical van ‘Charlie and the Chocolate Factory’.

In ‘Charlie and the chocolate factory’ - die werd gebaseerd op de klassieker van Roald Dahl - deelt de wereldberoemde Willy Wonka vijf Gouden Tickets uit aan vijf jonge mensen voor een bezoek aan zijn mysterieuze chocoladefabriek. De jonge Charlie is een van de gelukkigen die onder meer geconfronteerd wordt met een chocoladetuin, een leger van eekhoorns en de eigenaardige Oempa Loempa’s.

De cast van de eerste Vlaamse musicalversie van ‘Charlie and the Chocolate Factory’ met onder andere Astrid Stockman, Yemi Oduwale, Sali Haidara, Nordin De Moor, Koen Van Impe en Hans Peter Janssens was al helemaal bekend. En ook de regie die in handen ligt van Stany Crets stond helemaal op punt. Maar dé grote vraag bleef wie de rol van Charlie Bucket zou vertolken. Een moeilijke keuze, want niet minder dan 300 kinderen begonnen in april van dit jaar aan de auditierondes. Uit de laatste 19 kinderen werden tijdens de opnames van de tv-show ‘Meet the Charlies’ na groepsnummers en battles door een vakjury de 3 jonge sterren gekozen die afwisselend de meest begeerde kinderhoofdrol van dit theaterseizoen mogen vertolken.

Gouden Ticket

Naast Mauro Degroote (12 jaar uit Deerlijk) en Senn Dauwe (14 jaar uit Zele), pakte ook de jongste van het hele gezelschap het ‘Gouden Ticket’. De 9-jarige Viktor Kryeziu uit Kester (Gooik) mag zich voortaan opmaken om vanaf 10 december het publiek in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt als ‘Charlie’ mee te nemen in de knotsgekke wereld van Willy Wonka en zijn chocoladefabriek. Viktor gaat naar school in de Dorpsschool van Kester en zit er in het vierde leerjaar. Hij heeft al enige ervaring door verschillende musicalkampen in Oetingen, maar Charlie was zijn eerste écht auditie ooit.

En dan kreeg hij ook nog meteen de grote hoofdrol. “Er zijn wel wat gelijkenissen tussen Charlie en mezelf”, vertelt hij. “Charlie ziet zijn familie heel graag en zorgt ook enorm hard voor hen. Dat doe ik ook met mijn familie.”

