Vermiste man uit Leerbeek terug gevonden

Halle Halse wijkagen­ten krijgen nieuwe (elektri­sche) fietsen

De politiezone Zennevallei heeft vier nieuwe elektrische fietsen aangekocht voor de wijkwerking Halle. “Iedere wijkagent heeft nu zijn eigen elektrische fiets. Wij verplaatsen ons nu enkel nog te voet, per fiets of met een elektrische Zoë. Volledig milieubewust dus”, zegt hoofdinspecteur Danny Vierendeel. De fiets heeft als groot voordeel dat de wijkinspecteur veel beter aanspreekbaar is in de wijk.

6 maart