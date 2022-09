Verkeersmaatregelen voor Gooikse kermis

Beersel Lambiekcul­tuur maand lang in de kijker: fiets- en wandelrou­tes leiden naar bekendste brouwerij­en

Oktober is door de provincie Vlaams-Brabant opnieuw uitgeroepen tot ‘Maand van de Lambiek’. Brouwerijen, stekerijen en volkscafés organiseren activiteiten om de lambiekcultuur in de kijker te zetten. “Als er één ding is wat men moet doen in het Pajottenland en de Zennevallei, dan is het wel een Oude Geuze proeven”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Gunther Coppens (N-VA). Nieuw dit jaar is de ‘Lambiek-fietskaart’. Op deze kaart staan de thematische fietsroutes en de Geuze gravelroute. Er werd ook een nieuwe wandeling uitgewerkt: de Wildegistenwandeling. Die wandeling loopt door open, glooiend landschap waar de boerenpaarden en watermolens er nog bijstaan als toen Bruegel hier nog ronddwaalde. En nog belangrijker: Brouwerij Kestemont, Brouwerij Lindemans, hoevebrouwerij ’t Guldenhooft en 4Pajot liggen op de route. Ook in andere steden en gemeenten zijn er nog activiteiten in oktober om de lambiekbieren te eren. Meer info via deze link.

20 september