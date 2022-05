Twintiger die jong gezin onder vuur nam blijft in de cel

vilvoorde RESTOTIP: Ideaal ijsjesweer, dat betekent aanschui­ven bij nieuw ijssalon V’ice in Vilvoorde

Elke week gaan wij op zoek naar de leukste adresjes om je voeten onder tafel te schuiven of wat lekkers te vinden. Van picknickmanden tot pastazaken en van koffiebars tot culinaire hoogstandjes in een nieuw restaurant. Vandaag gaan we langs bij het nieuwe ijssalon V’ice van Lode Van den Bussche (55) en Ingrid De Wachter (52) in voormalige zaak Negrita in Vilvoorde. Lees hier andere restotips uit je buurt.

21 april