Toeristisch infopunt geopend in Plattelandscentrum Paddenbroek voor Pajottenland en Zennevallei

“Een geliefde plek voor wandelaars en fietsers”, zegt Christa Dermez (CD&V), schepen van Toerisme. “Je kan hier prachtige wandelingen maken in de omgeving en even een tussenstop inlassen in het Plattelandscentrum. En ook fietsers kunnen hier zeker terecht dankzij het fietsknooppuntennetwerken. In Paddenbroek vinden e-bikers zelfs de mogelijkheid om hun batterij op te laden. Daarnaast beschikken we hier ook over een parkeerplaats voor campers waar 24 uur gratis kan worden verbleven. Al die toeristen kunnen ook zeker een bezoek brengen aan het fiets- en wandelcafé van Roel hier in het gebouw. Dat er dan nu ook een toeristisch infopunt komt in Paddenbroek is gewoonweg fantastisch.”

‘Infomuur’

Het gaat om een project van de provincie Vlaams-Brabant dat ook uitgerold werd aan het Kasteel van Horst in Holsbeek en aan het Zoet Water in Oud-Heverlee. De twee binnenlocaties zijn Het Moment aan de Abdij van Averbode en dus ook in Paddenbroek in Gooik. Gunther Coppens (N-VA), gedeputeerde voor Toerisme, legt uit. “We beschikken nu dus inderdaad op vier plekken over zo’n infomuur”, klinkt het. “Het is een uitnodiging voor de mensen om zelf toeristisch aan de slag te gaan. Momenteel nog op vier plekken, maar het is de bedoeling dit uit te breiden naar 22 locaties. Daar voorzien we 329.000 euro voor. Veel geld, maar je krijgt een tienvoud terug. Het uitgangspunt is dat toerisme zichzelf moet terugverdienen. De toeristen van buiten de regio die je lokt, doen hier iets op en schenken iets aan de lokale economie. Zo berekenden we dat een meerdaagse toerist gemiddeld 160 euro per dag spendeert. Een wandelaar geeft zeven euro per dag uit, een fietser twaalf of dertien euro. Het is dus belangrijk dat we de mensen van buiten onze regio naar hier halen, dat die een cent opdoen en vervolgens terugkeren met goede verhalen om zo nog meer volk naar hier te krijgen. In de omgeving van Paddenbroek telden we vorig voorjaar nog 60.000 wandelaars. Een impressionant cijfers. En dat ondanks het plattelandscentrum echt in de ‘middle of nowhere’ ligt. Daarom is het een goed idee om zo’n toeristische infopunten op zo’n locaties op te richten. Veel beter dan enkele folders achter te laten in het gemeentehuis. Want zeg nu zelf: welke toerist trekt naar het gemeentehuis om daar brochures over de streek op te pikken?”